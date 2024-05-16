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مايكروسوفت تدعو موظفيها للخروج من الصين

تواجه شركات التكنولوجيا العالمية وعلى رأسها مايكروسوفت تحديات متعددة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتخفيضات الموظفين، وعدم اليقين الاقتصادي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت

دعت شركة مايكروسوفت مئات الموظفين في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الصين للنظر في الانتقال إلى خارج البلاد، وذلك في ضوء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا التكنولوجيا، وتحديدًا في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتطبيق واشنطن لتعريفات إضافية على سلع صينية بقيمة 18 مليار دولار.

وتشهد شركات التكنولوجيا في أميركا الشمالية وعلى رأسها مايكروسوفت موجة من تخفيضات الموظفين منذ بداية العام الحالي، استمرارًا للاتجاه الذي بدأ في عام 2023. وتسعى هذه الشركات، ومن بينها “تسلا” و”أمازون” و”ألفابت” و”إي باي” و”بيدمونت ليثيوم” و”وول مارت” و”Wayfair” وغيرها، إلى خفض النفقات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وتعكس هذه التطورات حالة القلق التي تسود الشركات بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هدف التضخم المحدد عند 2%. تشير هذه التحديات إلى بيئة عمل متغيرة تتطلب من الشركات التكيف مع الظروف المتقلبة واتخاذ قرارات استراتيجية للحفاظ على استدامتها ونموها.

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فريق التحرير

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