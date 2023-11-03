“لندن تفقد سمعتها”… تحذير قوي من جونسون لصادق خان

لندن تفقد سمعتها – وجه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق تحذيرا شديد اللهجة إلى صادق خان عمدة لندن الحالي، مطالبا إياه بإنقاذ سمعة المدينة التي بدأت تنهار على حد قوله.

واستغل جونسون مقاله المنشور في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ليوجه اللوم إلى عمدة لندن، بعد أن زاد معدل الجريمة في العاصمة الإنجليزية.

جونسون تولى منصب عمدة لندن من قبل، واستمر حتى عام 2016 ليكشف عن معرفة وخبرة بطريقة عمل وإدارة “عاصمة الضباب”.

وكتب جونسون في رسالته إلى خان: “بدأت لندن تفقد سمعتها كواحدة من أكثر مدن العالم أمانا، هذا خبر غير جيد لبريطانيا، وكذلك للمواطنين في المملكة المتحدة، ولا سيما في العاصمة”.

وأضاف جونسون: “يجب أن يستيقظ صادق خان ويتولى دوره في قيادة المدينة، ليس من الجيد إلقاء اللوم على الشرطة فقط، لأنهم بحاجة إلى قيادة سياسية لمحاربة انتشار الجريمة”.

وتواجه الشرطة في لندن انتقادات واسعة، حيث أظهرت الأرقام الصادرة الشهر الماضي عن أداء “سكوتلاند يارد” أن البلاغات الهاتفية تضطر إلى الانتظار أكثر من ساعتين قبل أن تتلقى ردا.

وتشمل البلاغات الهاتفية الجرائم التي تتعلق بالسرقة من المتاجر والسلوك المعادي للمجتمع والسطو وجرائم الكراهية والعنصرية، وكلها تحتاج إلى استجابة سريعة من الشرطة.