كوب 28 يناقش أزمة الوقود الأحفوري

قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، إن ما تحتاج إليه الدول في قمة المناخ “كوب 28” هو التركيزعلى خفض الانبعاثات.

ويتوقع وودز أن “كوب 28” المقام حالياً في دبي، سيصدر إتفاقية للتخلص التدريجي من جميع الوقود الأحفوري، الذي يعد احتراقه المحرك الرئيسي للأزمة المناخية.

وواصل: “سيتم مراقبة لغة الاتفاقية النهائية، المتوقعة يوم 12 ديسمبر ، نهاية المؤتمر، حتى يتم القضاء على استخدام الوقود الأحفوري، بينما قد يشير “التخفيض” إلى انخفاض في استخدامه وليس الانتهاء منه بشكل مطلق”.

وهناك جدل مستمر حول ما إذا كانت الاتفاقية يجب أن تركز على الوقود الأحفوري “المخفف” ، والذي يتم احتجازه وتخزينه بتقنيات التقاط وعزل الكربون، أو الوقود الأحفوري “غير المخفف”، والذي يُفهم إلى حد كبير أنه يتم إنتاجه واستخدامه دون تخفيضات كبيرة في كمية غازات الدفيئة المنبعثة.

وقال وودز لقناة “سي إن بي سي”: “أعتقد أن ما يجب أن يركز عليه المجتمع في كوب 28 هو القضاء على الإنبعاثات”.

واختتم: “يجب أن نتطلع إلى كيفية الانتقال من حيث نحن اليوم إلى مستقبل بانبعاثات أقل، وهذا يتضمن تغييرات كبيرة في بعض المجالات، إنه بالتأكيد يشمل الرياح والطاقة الشمسية و السيارات الكهربائية، ولكنه يشمل أيضًا إزالة الكربون من ما لدينا حاليًا”.

وفي خطاب ألقاه أمام زعماء العالم يوم الجمعة الماضي، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حازمًا في دعوته إلى وقف حرق الوقود الأحفوري بشكل مباشر، من أجل منع أسوأ آثار الأزمة المناخية.

وقال غوتيريش إنه لا يمكننا إنقاذ كوكب محترق باستخدام خرطوم من الوقود الأحفوري”.