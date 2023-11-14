مع اختناقات عبور السفن في قناة بنما والذي سجل أرقامًا قياسية بسبب الجفاف والذي يتوقع أن يشتد سوءا بل يمكن أن يغلق قناة بنما، اختارت غالبية سفن البضائع السائبة الجافة الآن الطريق الأطول وهو عبر قناة السويس وفقا للرئيس التنفيذي لشركة شحن أمريكية.

وتشهدت أنماط الشحن تحولًا كبيرًا، ويلفت غاري فوجل، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل بالك Eagle Bulk الأمريكية، بالقول: “كانت مسار سفن شحنات الحبوب من الخليج الأمريكي إلى الصين وآسيا، تعبر مسارا بالاعتماد على قناة بنما، وهو مسار التجارة تاريخيًا، لكننا نقوم الآن بتوجيه سفننا عبر السويس، مما يضيف حوالي 10 أيام وهو أكثر تكلفة قليلاً من حيث رسوم القناة”.

بيتر ألين، المدير المالي لشركة جينكو شيبينغ : “لقد حصلنا على بعض المساعدة من الوضع في قناة بنما. فبدلاً من المرور عبر قناة بنما، تمر السفن عبر قناة السويس، وهو المسار الأطول”.

وقال فوجل: ” أدى ذلك إلى انخفاض عدد السفن المتاحة لتحميل صادرات الحبوب الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن.”

وكانت كلفة تجاوز طابور الانتظار، من خلال المزايدة على أولوية العبور قد وصلت إلى قرابة 4 ملايين دولار اضطرت شركة إينيوس جروب اليابانية إلى دفعها يوم الأربعاء كي تتمكن من العبور دون انتظار في طابور السفن الاعتيادي. وقال وسطاء شحن إن شركة “صني برايت” لشحن غاز البترول المسال حصلت على ممر لعبور الممر المائي المزدحم في الاتجاه الشمالي في 15 نوفمبر الحاليّ.

أزمة قناة بنما المستعصية

وكانت بحيرة قريبة بمثابة خزان ضخم لتخزين المياه العذبة التي يتم استخدامها بعد ذلك لملء مسارات رفع السفن لعبور القناة، ومن ثم يتم التخلص من تلك المياه بضخها في المحيط، لكن الجفاف بسبب التغير المناخي حرم المنطقة من هطول الأمطار المعتاد مما يسبب مشاكل خطيرة.

علما أن الجزء الأكبر من المياه اللازمة للقناة يأتي من بحيرة ألاخويلا، التي تكونت عن طريق بناء السدود على نهر تشاجريس. ولكن بسبب إزالة الغابات والتآكل السريع، امتلأت البحيرة بالطمي ولم تعد قادرة على الاحتفاظ بكمية المياه التي كانت تخزنها عادة، لتبدأ هذه المشكلة المعروفة منذ العقود القليلة الماضية، وفشلت السلطات في معالجتها.

ونظرا لأن موسم الجفاف يبدأ عادة بعد 4 إلى 6 أسابيع من الآن، سيكون هناك القليل من الأمطار لإعادة ملء بحيرة ألاخويلا (أو البحيرة التي تتدفق إليها مياهها، وهي بحيرة جاتون، العمود الفقري للقناة).

يعد الإغلاق الكلي لقناة بنما التي تستوعب 5% من تجارة العالم، أمرا بالغ الضرر وسيفتح فرص مسارات بديلة منها قناة السويس.