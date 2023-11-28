توتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب قمر تجسس عسكري

باتت شبه الجزيرة الكورية على صفيح ساخن، وتصاعدات التوترات بين كوريا الشمالية، وجارتها الجنوبية، بعد إطلاق بيونغيانغ قمر للتجسس العسكري يسمي “ماليجيونغ-1″، بث صورا لعدد من المواقع الحيوية الأمريكية، والبريطانية، والكورية الجنوبية.

وقالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن القمر الاصطناعي للتجسس الذي أطلقته، ألتقط صورا لمبنى وزارة الدفاع “البنتاغون”، والبيت الأبيض، وحاملة طائرات نووية أميركية.

واطلع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على هذه الصور، حسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، وتلقي تقارير من القيادة العامة لإدارة تكنولوجيا الفضاء الجوي الوطنية.

تسلسل زمني لتصاعد التوتر بين الكوريتين

1 – إطلاق كوريا الشمالية، قمر “ماليجيونغ-1” للتجسس.

2 – كوريا الجنوبية، تعلق بعد إطلاق القمر الاصطناعي، بند رئيسي في الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، وتستأنف المراقبة الجوية بالقرب من الحدود، وتنشر قوات مراقبة واستطلاع عند الحدود.

3 – كوريا الشمالية، ترسل ردا على ذلك، قوات إلى حدودها الجنوبية لإقامة نقاط حراسة كانت قد أزالتها بموجب هذا الاتفاقية، كما أعادت أسلحة ثقيلة على امتداد خط التماس العسكري الفاصل بين الكوريتين.

4 – الولايات المتحدة ترفض حديث كوريا الشمالية بأن تحركاتها من منطلق حق الدفاع عن النفس.

جلسة ساخنة بمجلس الأمن

تبادل البلدان الاتهامات أمام مجلس الأمن، إذ اعتبرت كوريا الشمالية أن إطلاق القمر الاصطناعي، يندرج في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات لكوريا الجنوبية، واليابان، ودول أوروبية بقيادة أمريكا.

وخلال جلسة بمجلس الأمن، قالت كوريا الجنوبية، واليابان، وأمريكا، ودول أوروبية، حسب وكالة فرانس برس، إن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن، بعد إطلاقها قمرا اصطناعيا بغرض التجسس.

بينما رد علي ذلك كيم سونغ، مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركة نادرة له أمام مجلس الأمن، أن البلدان الأخرى لا تواجه أي قيود على استخدام الأقمار الاصطناعية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم في بيئة أمنية أخطر من كوريا الشمالية، خاصة أن طرفا معاديا هو أمريكا يهدد بالسلاح النووي.

في المقابل رفضت ليندا توماس-غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة، حديث مندوب كوريا الشمالية، وأكدت أن المناورات العسكرية بين بلادها، وكوريا الجنوبية “روتينية” و”دفاعية”.