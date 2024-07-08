كندا تتصدر قائمة الدول الجاذبة للهجرة.. مفاجأة في أول 10

كشفت دراسة حديثة، عن قائمة الدول الجاذبة للهجرة، والتي يتطلع إليها جميع سكان أنحاء العالم، وشهدت القائمة عدة مفاجأت، أبرزها غياب الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، عن أول 10 دول بالقائمة.

وأوضحت الدراسة، التي قامت بها شركة 1st Move International ، المتخصصة بالهجرة، وفقًا لتحليل بيانات بحث جوجل، أن كندا، تتصدر قائمة الدول الجاذبة للهجرة، وأنها الدولة التي يفضل معظم الناس حول العالم الانتقال للعيش فيها.

كندا تتصدر قائمة الدول الجاذبة للهجرة

وتصدرت كندا، لقائمة الدول التي بحث عنها الراغبين بالهجرة بأكثر من 1.5 مليون عملية بحث خلال العام الماضي، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها كندا، وارتفاع مستوى المعيشة فيها، حسب الدراسة، وفقا لشبكة ” cnbc”.

لكن الدراسة، أشارت أيضًا إلى أن كندا، تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة في المدن الكبرى مثل فانكوفر، وتورنتو، والتي تعتبر من أغلى المدن في العالم.

أستراليا ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث

وحلت أستراليا، في المرتبة الثانية، حيث تم إجراء أكثر من 1.2 مليون عملية بحث للانتقال إليها، وذلك بسبب المناخ المعتدل الذي تتمتع به، وترحيب سكانها، بالإضافة إلى نظامي التعليم، والصحة العامة المتميزين.

وجاءت نيوزيلندا، المجاورة في المركز الثالث، تلتها إسبانيا، والمملكة المتحدة.

البرتغال تتفوق على سويسرا بالقائمة

كما احتلت البرتغال، واليابان، المركزين السادس والسابع على التوالي، بينما جاءت الدول الأوروبية الغنية ألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، في المراكز العشرة الأولى.

إليك قائمة الدول الجاذبة للهجرة:

1. كندا.

2. أستراليا.

3. نيوزيلندا.

4. إسبانيا.

5. المملكة المتحدة.

6. البرتغال.

7. اليابان.

8. ألمانيا.

9. فرنسا.

10. سويسرا.