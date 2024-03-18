رسمياً.. فوز بوتين بولاية خامسة

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية خامسة عقب الإعلان عن صدور النتائج الرسمية.

وأظهرت نتائج رسمية فوز ساحق بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية التي اختتمت أمس الأحد بحصوله على نسبة فاقت 87.29% من أصوات الناخبين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا خلال مؤتمر صحافي في موسكو أن بوتين (71 عاماً) فاز بالانتخابات ما يضمن له فترة رئاسية خامسة لـ6 سنوات حتى عام 2030، وبذلك يكون الزعيم الأطول بقاء في الحكم بالبلاد خلال 200 عام.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.

وحصل بوتين على النسبة الأعلى في الانتخابات الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وواجه بوتين في الانتخابات كلاً من رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، ومرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف.

