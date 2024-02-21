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109 آلاف عدد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي في 30 يوما

بالمقارنة مع عدد سكان كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي (في 1 يناير/كانون الثاني 2023)، تم تسجيل أعلى معدلات المتقدمين المسجلين لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قبرص (154.8) واليونان (98.9).

فريق التحرير by فريق التحرير

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقدم نحو 108950 طالب لجوء لأول مرة (مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي) بطلب للحصول على الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2022 (97800 طلب لجوء).

وكان هناك أيضا 6375 متقدمًا لاحقا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2022 (6215 طالب لجوء)، وفقا لبيانات اللجوء الشهرية لـ”يوروستات”.

كما هو الحال في الأشهر السابقة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ظل السوريون يشكلون أكبر مجموعة من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء (23460 متقدما لأول مرة). ويليهم الأتراك (12870)، متقدما على الأفغان (7930)، والفنزويليين (6175)، والكولومبيين (5445).

109 آلاف عدد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي في 30 يوما

على غرار الأشهر السابقة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، واصلت ألمانيا (36495) وإيطاليا (14160) وإسبانيا (14105) وفرنسا (14070) واليونان (10285) استقبال أكبر عدد من طالبي اللجوء لأول مرة، وهو ما يمثل 82% من جميع المتقدمين لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، واستنادا إلى البيانات المتاحة، بلغ إجمالي طالبي اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي 24.3 لكل 100 ألف شخص.

بالمقارنة مع عدد سكان كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي (في 1 يناير/كانون الثاني 2023)، تم تسجيل أعلى معدلات المتقدمين المسجلين لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قبرص (154.8) واليونان (98.9).

طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي

طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقدم 3510 قاصرا غير مصحوبين بذويهم بطلب اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، وجاء معظمهم من سوريا (1230) وأفغانستان (580).

ودول الاتحاد الأوروبي التي تلقت أكبر عدد من طلبات اللجوء من القصر غير المصحوبين هي ألمانيا (1365)، وهولندا (615)، وإيطاليا (315)، واليونان (305)، وبلغاريا (265).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...