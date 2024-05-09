“طريق مكة”.. مبادرة تنفذها السعودية في 7 دول

بدأت رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” التي تنفذها المملكة العربية للعام السادس على التوالي مغادرة بلادهم لأداء مناسك الحج.

وتأتي مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030.

الدول المستفيدة من مبادرة “طريق مكة”

وتنفذ مبادرة “طريق مكة” وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات وهي، وزارة الحج والعمرة ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية مبادرة “طريق مكة” في 7 دول هي، تركيا والمغرب وكوت ديفوار وإندونيسيا وباكستان وماليزيا وبنجلاديش،

أهداف مبادرة “طريق مكة”

وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، تهدف مبادرة “طريق مكة” إلى ما يلي:

توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لحجاج الدول المستفيدة منها المبادرة.

استقبال حجاج المبادرة وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر.

إصدار تأشيرة الحج إلكترونيّا وأخذ الخصائص الحيوية في بلدن الحجاج.

إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد توافر الاشتراطات الصحية

ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

الانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة بمسارات مخصصة.

تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مقرات الإقامة.

عدد حجاج مبادرة “طريق مكة”

مبادرة “طريق مكة” التي تنفذ للعام السادس على التوالي عبر صالات مخصصة في 11 مطارا في 7 دول، شهدت منذ إطلاقها في عام 2017 خدمة نحو 617756 حاجا.

غادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة من ماليزيا، اليوم الخميس، إلى الأراضي المقدسة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

كما غادرت أيضا أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من بنغلاديش، اليوم أيضا، إلى السعودية عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

ويتواصل وصول رحلات ضيوف الرحمن من الدول المستفيدة من مبادرة “طريق مكة” تباعا عبر الصالات المخصصة لهم في عدد من المطارات.