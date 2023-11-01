فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inدولآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

صندوق أبوظبي للتنمية يخصص 400 مليون دولار لتمويل مشروعات في الأردن

شهدت زيارة الملك عبد الله الثاني للإمارات توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني.

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق أبوظبي للتنمية يخصص 400 مليون دولار لدعم مشروعات في الأردن

أبرمت الحكومة الأردنية مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك لتمويل مشروعات تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.

مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في الأردن

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الاتفاقية تشمل 75 مليون دولار، دعما للموازنة العامة في الأردن، وتمويل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، بالإضافة إلى التوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس، إضافةً إلى تنمية مهارات القراءة.

مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب الأردني زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بينما وقع محمد حسن السويدي وزير الاستثمار عن الجانب الإماراتي (صندوق أبوظبي للتنمية).

وشهدت زيارة الملك عبد الله الثاني للإمارات توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني.

صندوق أبوظبي للتنمية يخصص 400 مليون دولار لتمويل مشروعات في الأردن

المذكرة الثانية تشمل مشروعات تشغيل الميناء متعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ.

وعلى هامش زيارة الملك عبد الله إلى الإمارات العربية المتحدة، منحه الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات تكريما خاصا بتقليده “وسام زايد”، وهو أعلى أوسمة الدولة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...