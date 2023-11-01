صندوق أبوظبي للتنمية يخصص 400 مليون دولار لتمويل مشروعات في الأردن

أبرمت الحكومة الأردنية مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك لتمويل مشروعات تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.

مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في الأردن

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الاتفاقية تشمل 75 مليون دولار، دعما للموازنة العامة في الأردن، وتمويل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، بالإضافة إلى التوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس، إضافةً إلى تنمية مهارات القراءة.

مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب الأردني زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بينما وقع محمد حسن السويدي وزير الاستثمار عن الجانب الإماراتي (صندوق أبوظبي للتنمية).

وشهدت زيارة الملك عبد الله الثاني للإمارات توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني.

المذكرة الثانية تشمل مشروعات تشغيل الميناء متعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ.

وعلى هامش زيارة الملك عبد الله إلى الإمارات العربية المتحدة، منحه الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات تكريما خاصا بتقليده “وسام زايد”، وهو أعلى أوسمة الدولة.