فريق التحرير by فريق التحرير

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صلاة مسلمين في شارل ديغول تثير جدلاً في فرنسا

أثارت صور مسافرين مسلمين وهم يؤدون صلاة جماعية بمطار شارل ديغول في باريس جدلا.

فريق التحرير by فريق التحرير
صلاة مسلمين في شارل ديغول تثير جدلاً في فرنسا

قام حوالي ثلاثين شخصاً مسلماً بأداء صلاة جماعية بمطار شارل ديغول في باريس، وفق صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا في فرنسا. وعلى خلفية ذلك تعهدت الحكومة الإثنين أن تكون “حازمة”.

وقد تعهدت الحكومة الإثنين أن تكون “حازمة” فيما وصفت شركة تشغيل المطار الواقعة بأنها مؤسفة.

ووفق الصور التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، عشرات المسافرين بصالة المغادرة في مطار شارل ديغول وهم يصلون معا قبل رحلة إلى الأردن.

ونشر وزير النقل كليمان بون على منصة “إكس” أن إدارة المطار ملتزمة تنفيذ القواعد بالكامل وتعهدت أن تكون “حازمة”.

استمرت الصلاة في المبنى “2 بي” في أكبر مطارات فرنسا والتي شارك فيها حوالى 30 مسافرا، نحو 10 دقائق، حسب ما قال مصدر في المطار طلب عدم كشف اسمه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...