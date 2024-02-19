صراع المليونيرات بين بريكس ومجموعة السبع

لا تقتصر المنافسة بين التحالف الاقتصادي لدول بريكس ومجموعة السبع، على الناتج المحلي، ولا حجم الصادرات السلعية، ولا كيفية كسر هيمنة الدولار أو زيادتها، لكنها تشهد منافسة من نوع آخر.

المنافسة بين الطرفين هذه المرة على عدد المليونيرات، حيث من المتوقع أن يشهد تحالف بريكس زيادة بنحو 85% في عدد المليونيرات خلال العقد المقبل، وهو ما يتجاوز بكثير أي مجموعة أخرى من الدول.

ومن المتوقع أن تشهد مجموعة السبعة (G7) زيادة في عدد أصحاب الملايين بنسبة 45% خلال نفس الفترة.

وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة هينلي آند بارتنرز، المتخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية، فإن عدد المليونيرات في دول بريكس سيشهد زيادة كبيرة خلال العقد المقبل مما سيساهم في أكبر زيادة في الثروة.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد المليونيرات في دول بريكس -التي تمتلك 45 تريليون دولار من الثروات القابلة للاستثمار- بنسبة 85%، على مدى الـ10 سنوات المقبلة.

وتوسعت كتلة بريكس، التي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتشمل مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران هذا العام، ومن المقرر أن تنضم المملكة العربية السعودية أيضًا إلى الكتلة.

وقال التقرير، يوجد حاليًا نحو 1.6 مليون فرد بأصول قابلة للاستثمار تزيد عن المليون في المجموعة.

ونقلت شبكة الأمريكية عن CNBC عن أندرو أموليس، محلل الثروة في New World Wealth، قوله إن توقعات 85% لدول بريكس ستكون أعلى نمو للثروة في أي كتلة أو منطقة على مستوى العالم.

وبالمقارنة، فمن المتوقع أن تشهد مجموعة السبع (G7)، التي تمتلك ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 110 تريليون دولار حتى ديسمبر 2023، زيادة في عدد أصحاب الملايين في المنطقة بنسبة 45% خلال العقد المقبل، حسبما أظهرت البيانات التي قدمتها أموليس.

مجموعة السبع هي تحالف للاقتصادات المتقدمة في العالم، يضم كندا وفرنسا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال دومينيك فوليك، الشريك الإداري لشركة هينلي آند بارتنرز ورئيس منطقة جنوب شرق آسيا، خلال عرض تقديمي عبر الإنترنت: ”إن مجموعة بريكس تتحدى النظام العالمي وتثبت نفسها كمنافس قوي لمجموعة السبع والمؤسسات الدولية الأخرى.

الهند في المقدمة

وبحسب البيانات، فإن الهند تتصدر عملية توسيع الثروة، مع قفزة تقدر بنحو 110% في نصيب الفرد من الثروة بحلول عام 2033، تليها السعودية، حيث من المتوقع أن يتوسع نصيب الفرد من الثروة بأكثر من 105% خلال نفس الفترة.

وتستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق نمو بنسبة 95%، في حين من المتوقع أن تنمو ثروة الصين وإثيوبيا بنسبة 85% و75% على التوالي.

وفي العقد الماضي، قاد توسع الثروة الخاصة في الصين الركب بين دول بريكس بنمو مذهل بلغ 92%، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بتوسع بلغ 85% خلال نفس الفترة الزمنية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنمو في الثروة بلغ 77%.

وشهد الأعضاء الآخرون في تحالف بريكس، مثل جنوب أفريقيا وإيران، انخفاضا في عدد المليونيرات منذ عام 2013.