سيناء وإشاعة اختفاءها.. كيف تضع جوجل خرائطها؟

اختفاء سيناء من على الخارطة

سيطرت شائعة اختفاء شبه جزيرة سيناء المصرية عن خرائط جوجل على الرأي العام في مصر خلال الساعات الماضية، قبل أن يتبين أن الأمر برمته غير صحيح، وأن شركة جوجل لها آلية معينة في كتابة أسماء المدن على خرائطها.

وباتت الحاجة مُلحة إلى التعرف إلى آلية شركة جوجل لوضع الأسماء على خرائطها، وكيف يتم الاستعانة بها، بعد أن تم نفي حذف اسم الأرض المصرية في وقت ترفض فيه القاهرة التهجير القسري لأهالي غزة ونزوحهم إلى سيناء، من أجل المطالبة باحتفاظهم بأراضيهم كاملة دون التفريط بها.

كيف تضع جوجل أسماء المدن على خرائطها؟

تضع جوجل أسماء المدن فقط، ولا يسري الأمر على القطاعات أو الأقاليم الكبرى على خرائطها، وبالتالي لا توجد “شبه جزيرة سيناء” أو “صعيد مصر” على سبيل المثال.

ولا تكتب جوجل أسماء كل المحافظات أو الولايات كذلك، لكن يمكن رؤيتها بوضوح عند تقريب الخريطة والتوغل إلى الداخل، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى سيناء التي يظهر بها محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء عند التقريب.

ما هي خرائط جوجل؟

خرائط جوجل هي خدمة رسم خرائط عبر الإنترنت، توفر معلومات دقيقة عن الطرق والمباني والأماكن والمعالم السياحية، ويمكن للمستخدمين البحث عن أماكن وإنشاء خرائط ومشاركة اتجاهات القيادة والسير من خلالها.

كيف تعمل خرائط جوجل؟

تعتمد خرائط جوجل على مجموعة متنوعة من المصادر لجمع المعلومات، بما في ذلك الأقمار الصناعية، والتجول الافتراضي، وبيانات الموقع من المستخدمين وبيانات من الجهات الخارجية.

معالجة خرائط جوجل

تستخدم خرائط جوجل تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات من المصادر وإنشاء خرائط دقيقة ومحدثة، فعلى سبيل المثال تستخدم خرائط جوجل تقنية التعرف الضوئي إلى الأحرف (OCR) لقراءة لافتات الشوارع من صور التجول الافتراضي.

ميزات خرائط جوجل

الاتجاهات: توفر الخرائط معلومات حول كيفية الوصول إلى مكان ما.

التنقل: تتيح لك الخرائط التنقل من مكان إلى آخر باستخدام اتجاهات GPS.

السير الافتراضي: تتيح الخرائط مشاهدة صور بانورامية للشوارع والأماكن الأخرى.

قوائم الأعمال: توفر الخرائط معلومات عن الشركات والأعمال التجارية.

عرض الكرة الأرضية: يتيح لك عرض الأرض من منظور علوي والتنقل بين الدول بلمسات بسيطة على الشاشة.

دقة خرائط جوجل

تسعى خرائط جوجل إلى أن تكون دقيقة قدر الإمكان، ومع ذلك، هناك بعض القيود على دقتها، فعلى سبيل المثال، قد لا تكون الصور من الأقمار الصناعية دقيقة تمامًا، وقد لا يتم تحديث المعلومات من الجهات الخارجية على نحو منتظم.

خرائط جوجل بدون الإنترنت

إذا لم يتوفر الإنترنت تنصح شركة جوجل بعمل الخطوات التالية:

فتح تطبيق “خرائط Google” على أي هاتف أو جهاز ذكي.

النقر على صور الملف الشخصي أو الحرف الأول من الاسم في دائرة الحساب ثم اختيار الخرائط المتوفرة بلا إنترنت.

النقر على اختيار خريطتك.

ضبط الخريطة على المنطقة المراد تنزيلها.

النقر على تنزيل، ثم استخدامها بعد ذلك دون الحاجة إلى الإنترنت.

مستقبل خرائط جوجل

بحسب موقع analyticssteps، تواصل خرائط جوجل تطوير ميزاتها وخدماتها، وتشمل بعض الميزات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا مثل:

الرؤية الليلية: تتيح خرائط جوجل للمستخدمين رؤية الخريطة في الليل باستخدام رؤية ليلية.

عرض مباشر: تتيح خرائط جوجل للمستخدمين رؤية الخريطة في الوقت الفعلي باستخدام الواقع المعزز.

تتبع الخطوات: تتيح خرائط جوجل للمستخدمين تتبع خطواتهم في أثناء التنقل.

من المرجح أن تستمر خرائط جوجل في التطور والتحسين في السنوات القادمة.

خوارزميات خرائط جوجل

تستخدم خرائط جوجل مجموعة متنوعة من الخوارزميات لمعالجة البيانات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، وتتضمن الآتي:

معالجة الصور: تستخدم الخوارزميات لتحسين جودة الصور وتحديد المعالم.

مطابقة البيانات: تستخدم الخوارزميات لربط البيانات من مصادر مختلفة.

تحسين الخرائط: تستخدم الخوارزميات لتحسين دقة الخرائط.

رسم خرائط العالم كله

تعمل خرائط جوجل على رسم خرائط للعالم كله، تواجه الخرائط تحديات في رسم خرائط للمناطق التي لا تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية أو مركبات التجول الافتراضي، وتبحث خرائط جوجل عن طرق جديدة لرسم الخرائط لهذه المناطق، مثل استخدام البيانات من المستخدمين أو الذكاء الاصطناعي.