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الشاي مقابل النفط.. سيرلانكا تسدد ديونها لإيران دون انتهاك العقوبات

تدين سريلانكا لإيران بمبلغ إجمالي قدره 251 مليون دولار من ديون النفط، منها 20 مليون دولار تم دفعها الآن على شكل شاي.

فريق التحرير by فريق التحرير
إيران

أفادت وسائل إعلام أن سريلانكا سددت 20 مليون دولار من ديونها النفطية لإيران مقابل الشاي، في خطوة يقول المسؤولون السريلانكيون إنها لا تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران.

في أبريل/نيسان 2022، تخلفت سريلانكا عن سداد ديون خارجية بقيمة 46 مليار دولار، وحصلت على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتركتها محرومة من النقد لسداد ديونها النفطية لإيران.

وتدين سريلانكا لإيران بمبلغ إجمالي قدره 251 مليون دولار من ديون النفط، منها 20 مليون دولار تم دفعها الآن على شكل شاي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب رئيس الوزراء السريلانكي دينيش جوناواردينا قوله في بيان بعد المحادثات: “حتى الآن تم تصدير شاي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي إلى إيران بموجب اتفاقية تجارة المقايضة”.

وتم التوقيع على اتفاق مبادلة النفط مقابل الشاي بين سريلانكا وإيران في أواخر عام 2021، ولكن تم تأجيل المقايضة بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية في سريلانكا واستقالة رئيسها في يوليو/تموز من العام التالي.

إيران

وفي العام الماضي، نقلت رويترز عن رئيس مجلس الشاي في سريلانكا، نيراج دي ميل، قوله إن الاتفاق كان في الأصل ينص على أن ترسل سريلانكا شايا بقيمة 5 ملايين دولار لإيران شهريا لمدة 48 شهرا.

يعتبر الشاي السيلاني هو المحصول الأعلى ربحا في سريلانكا من حيث صفقات العملات الأجنبية.

وفي عام 2022، وفقًا لرويترز، نقلا عن بيانات حكومية، جلبت سريلانكا 1.25 مليار دولار من صفقات الشاي بالعملة الأجنبية.

النفط الإيراني مقابل الشاي

تم تنظيم صفقة تبادل الشاي مقابل النفط على النحو الذي تقوم فيه شركة سيلان بتروليوم، المملوكة للدولة، والتي اشترت النفط الإيراني، بمنح روبية هندية إلى مجلس الشاي لشحن الشاي، بينما يدفع مستوردو الشاي الإيرانيون ريال لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

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فريق التحرير

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