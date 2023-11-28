

ساعات قليلة تفصل العالم عن إعلان مدينة “إكسبو2030” العالمي وسط منافسة قوية بين الدول الثلاث المرشحة لاستضافته، إيطاليا، كوريا الجنوبية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.



حيث يعلن المكتب الدولي للمعارض BIE الجهة المنظمة لمعارض إكسبو، الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على موقعه بمنصة «إكس»، اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض العالمي لعام 2030، وذلك من بين ثلاث مدن متنافسة هي الرياض وروما وبوزان.



وذلك بعد استعراض الجمعية العامة الملتئمة في دورتها الـ173 عروض الدول المرشحة وهي إيطاليا والسعودية وكوريا الجنوبية، قبل انتخاب الدول الأعضاء للبلد المضيف بالاقتراع الإلكتروني وتحتاج الدولة لتفوز ثلثي الأصوات في دورة الاقتراع الأولى ومع اشتداد المنافسة ستخرج الدولة التي تحصل على أقل الأصوات في الدورة الأولى لتفوز بالاستضافة الدولة التي تحصل على أكبر عدد من الاصوات في الدورة الثانية وذلك في «مقر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب باريس.



يذكر أن المعرض انطلاق لأول مرة في لندن عام 1851 تحت عنوان “المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم” كأحد الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. وتبعه معرض مماثل في باريس في عام 1855، ثم توالت المعارض، حتى فازت في دولة عربية وهي الإمارات العربية المتحدة عام 2020 ونظمته إمارة دبي.



السعودية خصصت ما قيمته 7.2 مليار دولار للمعرض الذي تريده تحت شعار «معاً نستشرف المستقبل»، ويتمحور حول «التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون الدولي.



فيما صرح أمين أمانة منطقة الرياض الأمير فيصل بن عساف عبر قناة “الإخبارية” السعودية، إن الأصداء بخصوص ملف الرياض إكسبو إيجابية جدا، مشيرا إلى أن الملف بني على أساس قوي، وتصميم سيكون فريدا وسيبهر العالم.