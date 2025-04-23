فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inدولآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةالشرق الأوسططقسمنوعات

زلزال يضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة.. هزات ارتدادية وذعر في تركيا

شعر بالزلزال، السكان في مناطق عديدة من مدينة إسطنبول، واستمر لمدة تتراوح بين 10، و15 ثانية.

فريق التحرير by فريق التحرير
زلزال يضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة.. هزات ارتدادية وذعر في تركيا
زلزال يضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة.. هزات ارتدادية وذعر في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن زلزال قوي، بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، ضرب مدينة إسطنبول، والمناطق المجاورة لها.

 وأوضحت “آفاد”، أن الزلزال وقع الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش، ومركزه في منطقة سيليفري، على عمق 6.92 كيلومتر في بحر مرمرة، وعلى بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب من مدينة إسطنبول، بحسب رويترز.

حالة من الذعر بين سكان إسطنبول

زلزال يضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة.. هزات ارتدادية وذعر في تركيا

وشعر بالزلزال، السكان في مناطق عديدة من مدينة إسطنبول، وضواحيها، التي يقطنها نحو 16 مليون نسمة، واستمرت لمدة تتراوح بين 10، و15 ثانية، مسببة حالة من الذعر بين المواطنين، خاصة في الأحياء القريبة من الساحل.

جهود استجابة عاجلة ومتابعة رسمية

وفقا لوسائل إعلام تركية، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن فرق إدارة الكوارث بدأت فورا عمليات مسح ميدانية لتقييم آثار الزلزال، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وحتى الآن، لم ترد تقارير رسمية تؤكد وقوع أي خسائر في الأرواح، أو الممتلكات، بينما لا تزال أعمال التحقق مستمرة في مختلف المناطق المتضررة.

وأكدت “آفاد”، لاحقا حدوث هزتين ارتداديتين بلغت قوتهما 4.4، و4.9 درجة على مقياس ريختر، وقعتا قبالة سواحل منطقة بويوك، وتشكمجة، شمال مدينة إسطنبول.

تحذيرات للمواطنين وتعليق رئاسي

زلزال يضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة.. هزات ارتدادية وذعر في تركيا

دعت السلطات في تركيا، المواطنين إلى تجنب دخول المباني التي قد تكون تضررت بفعل الزلزال، أو التواجد بالقرب منها، حتى يتم التأكد من سلامتها الإنشائية.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمنياته بالسلامة للمواطنين، وأكد أن الجهات المختصة تتابع تطورات الوضع عن كثب.

زلزال 2023  المدمر في الذاكرة

زلزال يضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة.. هزات ارتدادية وذعر في تركيا

يعيد هذا الزلزال، إلى الأذهان الكارثة المدمرة التي شهدتها تركيا في 6 فبراير من عام 2023، عندما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة جنوب البلاد، أعقبه آخر بعد ساعات.

حينها، تضررت أكثر من 11 محافظة، وسقط أكثر من 53 ألف قتيل في تركيا، إلى جانب 6 آلاف ضحية في شمال سوريا المجاورة.

وتقع تركيا، فوق خط صدع زلزالي نشط، يجعلها عرضة بشكل متكرر لمثل هذه الهزات، وهو ما يزيد من حساسية، وتعقيد الاستجابة لأي نشاط زلزالي طارئ.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...