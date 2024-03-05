فريق التحرير by فريق التحرير

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زلزال قوي يضرب جنوب إيران

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

زلزال

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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فريق التحرير

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