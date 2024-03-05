زلزال قوي يضرب جنوب إيران

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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