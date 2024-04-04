فريق التحرير by فريق التحرير

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

وقع الزلزال على عمق 40 كيلومتراً، وشعر به سكان طوكيو

فريق التحرير by فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه وقع على عمق 40 كيلومتراً، وشعر به سكان طوكيو.

ولم ترد أي معلومات أو تقارير على وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن.

زلزال
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فريق التحرير

فريق التحرير

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