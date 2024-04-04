زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه وقع على عمق 40 كيلومتراً، وشعر به سكان طوكيو.

ولم ترد أي معلومات أو تقارير على وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن.