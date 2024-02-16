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روسيا.. وفاة أبرز معارضي بوتين داخل السجن

توفي زعيم المعارضة في روسيا أليكسي نافالني عن 47 عامًا داخل السجن بعد شعوره بتوعك أثناء المشي في مخدعه.

فريق التحرير by فريق التحرير
روسيا.. وفاة أبرز معارضي بوتين داخل السجن

أعلنت مصلحة السجون في روسيا وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني عن47 عامًا داخل السجن.

وقالت في بيان لها إن نافالني شعر بتوعك عندما كان يسير يوم الجمعة، وفقد الوعي ومن ثم توفي.

وكان نافالي من أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظم ضده حملات ضد الفساد واحتجاجات ضخمة.

ونقل نافالي الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا، بتهمة إنشاء وتمويل منظمة متطرفة، إلى سجن يبعد عن موسكو 1900 كم.

وفي أول تعليق على خبر وفاته، قال الكرملين إن “مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بوفاة نافالني”، مضيفا “لا توجد معلومات لدينا عن سبب وفاته.. وقد تم إبلاغ بوتين بالنبأ”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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