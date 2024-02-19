تهيمن على 90% منها .. رعب أمريكي من سيطرة الصين على المعادن النادرة

حالة من القلق تسيطر على أعلى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب السيطرة الصينية على المعادن الأرضية النادرة.

وفي أكثر من مناسبة حذر العديد من المسئولين في الولايات المتحدة من هذه السيطرة، وكان آخرهم وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، التي أعربت عن قلق بلادها من سيطرة وقبضة الصين على سلسلة التوريد العالمية للمعادن الحيوية.

وجاءت تعليقات وزيرة الطاقة الأمريكية، وسط الطلب المتزايد على المعادن والمواد الخام الحيوية لتحول الطاقة، والاستخدام النهائي للمعادن مثل النيكل والنحاس والليثيوم والكوبالت واسع النطاق ويشمل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية.

الصين تسيطر على 90% من معالجة المعادن النادرة

تعد الصين الرائدة بلا منازع في سلسلة توريد المعادن المهمة، حيث تمثل ما يقرب من 60% من الإنتاج العالمي من المعادن والمواد الأرضية النادرة. وفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (csis.org)، فإن الصين تعالج 90% من المعادن النادرة، “أي تستورد هذه المعادن من دول أخرى وتعالجها”، ما يمنحها التحكم الكامل بهذه المعادن.

الاحتياطيات العالمية من المعادن النادرة

وبحسب تقرير csis فإن هناك احتياطيات عالمية كبيرة من المعادن الأرضية النادرة خارج الصين التي يصل احتياطاتها من المعادن النادرة نحو 38% بإجمالي 44 مليون طن.

وهذه الدول على الترتيب هي فيتنام التي تسيطر على 19% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الأرضية النادرة، والبرازيل 18.1%، وروسيا 10.4%، و6% في الهند، و4% في أستراليا.

وحول هيمنة الصين كمورد مهم للمعادن، أشارت وزيرة الطاقة، إلى أن الصين أحد أجزاء سلسلة التوريد التي نشعر بالقلق الشديد بشأنها في الولايات المتحدة.

أمريكا تدرس إقامة شركات مع أستراليا وكندا

وفي حديثها على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية لعام 2024 في باريس، قال جرانهولم إن الولايات المتحدة بصدد تحديث لوائحها الخاصة، بما في ذلك قانون التعدين البالغ عمره 150 عامًا لضمان استخراج المعادن المهمة بشكل مستدام وفعال.

وقالت جرانهولم: كما إننا بصدد إقامة شراكات مع أصدقاء، مثل أستراليا وكندا، وأضافت نحن نعلم أن جميع البلدان تريد التأكد من أن لدينا مخزونًا مهمًا من المعادن الحيوية وأنه يُسمح لنا بتنويع إمدادات تلك المخزونات، على الصعيدين الدولي والمحلي، ويمكن بدء هذا التعاون بشكل سريع، خاصة أن الإنتاج في الولايات المتحدة سيستغرق وقتا أطول قليلا.

وقالت يجب معالجة مسألة استخراج ومعالجة تلك المعادن المهمة، إما من قبل الولايات المتحدة أو من قبل حلفائنا. ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق جدًا للتأكد من أننا حددنا المواد الخام أو المعادن المهمة التي نحتاجها حتى نتمكن من الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة.

تحذير من وكالة الطاقة الدولية

وكجزء من الارتفاع السريع في الطلب على المعادن الحيوية، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن المعروض اليوم أقل من المطلوب للتحول في قطاع الطاقة، وذلك بسبب وجود تركيز جغرافي مرتفع نسبيًا لإنتاج العديد من العناصر الانتقالية للطاقة.

ومنتصف العام الماضي، اعترف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، بتأخر بلاده في قطاع المعادن النادرة، في ظل التقدم الكبير الذي حققته الصين.

ونصح آموس الإدارة الأمريكية بضرورة الاستثمار في خلق سلاسل توريد عالمية متنوعة للمعادن النادرة، تكون الصين إحدى أضلاع هذه السلسلة وليست السلسلة بأكملها، مشيرا إلى هذا الأمر خطير أمن واستقلال الطاقة في أمريكا، كما أنه مصدر قلق لباقي دول العالم.

النيكل والنحاس والليثيوم

وإلى جانب الهيمنة الضخمة في قطاع المعادن النادرة، فإنها تسيطر بشكل كبير على معادن هامة منها سيطرتها على 95% من عمليات تكرير خام المنجنيز حول العالم، الذي يعتبر عنصرا هاما في صناعة البطاريات وتصنيع الصلب.

سيطرة صينية

وتسيطر الصين على نحو 94% من إمدادات خام الغاليوم، وأكثر من 83% من الجرمانيوم.

ويحظى هذان الخامان بأهمية اقتصادية كبيرة لدخولهم في صناعة الرقائق ومعدات الاتصالات والصناعات الدفاعية والإلكترونيات والهواتف المحمولة والألواح الشمسية والرادارات.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن البيت الأبيض في فبراير 2022، فإن الصين تتواجد بكثافة في سوق الكوبالت والليثيوم.

صنبور المعادن النادرة في قبضة الصين

وفي مقابلة سابقة مع CNBC، قالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأميركية في أن السيطرة الصينية على سوق المعادن النادرة، يعني أن بكين قادرة على فتح الصنبور أو غلقه، وسنظل تحت هذه السيطرة لحين إنشاء سلاسل توريد إضافية.

وأشارت “تاي” إلى احتكار الصين للسوق العالمية لهذه المعادن، قائلة إنه في حالة معدن الليثيوم الذي يتم إنتاجه في أستراليا، فإن الصين تعتبر المشتري الوحيد – مما يمنح بكين نقطة أخرى من النفوذ في السوق.