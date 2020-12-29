محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الكويت: ضبط أكبر عملية غش تجاري لمواد غذائية مقلدة

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت: ضبط أكبر عملية غش تجاري لمواد غذائية مقلدة

كونا/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط أكبر عملية غش بتاريخ الوزارة متمثلة في تقليد مواد غذائية عبارة عن 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أنه من خلال التعليمات والتوجيهات المباشرة من وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج كثّف المفتشون جولاتهم الرقابية ما مكنهم من ضبط تلك البضائع التي يتم بيعها لأصحاب البقالات والمحال التجارية بدون فاتورة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم “تحرير عملية الضبط التي تعتبر الأكبر في تاريخ وزارة التجارة تمهيدا لتحويلها إلى جهات الاختصاص”.

وأشاد المدلج بعمل فرق الطوارئ والتفتيش على مدار الساعة، والقيام بالجولات الميدانية المستمرة للكشف عن أي عملية غش تجاري تضر بالمواطنين والمقيمين في البلاد.

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