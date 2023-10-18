الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان

رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى لبنان من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع رعاياها بعدم السفر إليه مع تدهور الأوضاع الأمنية فيه، بسبب النزاع الدائر في غزة.

وقالت السفارة الأميركية في بيروت في بيان لها: “قمنا بتحديث إرشادات السفر الخاصة بنا للبنان إلى المستوى الرابع: لا تسافر”.

? We have updated our Travel Advisory for Lebanon to Level 4: Do Not Travel.



We urge U.S. citizens not to travel to Lebanon. We recommend that U.S. citizens in Lebanon make appropriate arrangements to leave the country; commercial options currently remain available. We… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) October 18, 2023

وأضافت: “نحث المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان. ونوصي المواطنين الأميركيين في لبنان باتخاذ الترتيبات المناسبة لمغادرة البلاد؛ الرحلات التجارية لا تزال متاحة حالياً”.

وأوصت المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط موازية لحالات الطوارئ.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة سفارتها في بيروت.

كما حثت فرنسا رعاياها على تجنب السفر إلى لبنان، بينما أوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها في لبنان “التفكير فيما إذا كان لزاماً عليهم البقاء، وإلا المغادرة بالوسائل التجارية التي ما زالت متاحة”.

وأصدرت كندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا تحذيرات مشابهة من السفر إلى لبنان.