دولة تفتح أبوابها لكل الأفارقة

أعلنت جمهورية رواندا، أنها ستسمح لجميع مواطني الدول الإفريقية بدخول أراضيها من دون الحاجة للحصول على تأشيرة، لتصبح بذلك أحدث دولة في القارة السمراء تعلن عن اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز حرية حركة الأشخاص والتجارة.

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي على إمكانات إفريقيا باعتبارها “وجهة سياحية” لا تزال تعتمد على 60% من السياح من خارج إفريقيا، وفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة الأمم المتحدة.

وقال كاغامي خلال القمة العالمية الثالثة والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة “يمكن لأي إفريقي أن يستقل طائرة إلى رواندا متى رغب في ذلك ولن يدفع أي مبلغ لدخول بلدنا”.

وأضاف “يجب ألا نغفل سوقنا القارية. الأفارقة هم مستقبل السياحة العالمية حيث تواصل الطبقة المتوسطة لدينا النمو بوتيرة سريعة في العقود القادمة”.

وبمجرد تنفيذ القرار، ستصبح رواندا الدولة الإفريقية الرابعة التي ترفع قيود السفر على الأفارقة. الدول الأخرى التي تنازلت عن تأشيرات الدخول للمواطنين الأفارقة هي غامبيا وبنين وسيشيل.

كينيا ستصبح الدولة الخامسة

وأعلن الرئيس الكيني ويليام روتو يوم الاثنين عن خطط للسماح لجميع الأفارقة بدخول الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدون تأشيرة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.

وقال روتو في قمة دولية في الكونغو برازافيل “القيود المفروضة على التأشيرات فيما بيننا تعمل ضدنا. عندما لا يستطيع الناس السفر، ولا يستطيع رجال الأعمال السفر، ولا يستطيع رواد الأعمال السفر، نصبح جميعا خاسرين”.

وأطلق الاتحاد الإفريقي عام 2016 جواز سفر إفريقيا وسط ضجة كبيرة، قائلا إنه سينافس نموذج الاتحاد الأوروبي في “إطلاق العنان لإمكانات القارة”. ومع ذلك، لم يتم إصدار وثيقة السفر إلا للدبلوماسيين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي حتى الآن.

ويقول الاتحاد الإفريقي على موقعه الإلكتروني إن جواز السفر الإفريقي وحرية حركة الأشخاص “يهدفان إلى إزالة القيود المفروضة على قدرة الأفارقة على السفر والعمل والعيش داخل قارتهم”.

كما أطلق الاتحاد الإفريقي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهي منطقة تجارة حرة على مستوى القارة تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليونات دولار، وتهدف إلى إنشاء سوق موحدة لسكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وتعزيز التنمية الاقتصادية.