إطلاق أول خدمة حافلات كهربائية طويلة المدى في المملكة المتحدة

سيتم إطلاق أول خدمة حافلات كهربائية في المملكة المتحدة (إنجلترا، وويلز)، كجزء من تجربة مدتها 3 أشهر بقيادة شركة تكنولوجيا السفر FlixBus.

سيتمكن المسافرون، عبر أول خدمة حافلات كهربائية في المملكة المتحدة، من تجربة الطرق بين لندن، وبريستول، ونيوبورت في جنوب ويلز، اعتبارا من يونيو 2024.

سعر التذكرة على أول خدمة حافلات كهربائية

وستبدأ أسعار التذاكر من 2.99 جنيه إسترليني، وتشتمل الحافلة ذات 46 مقعدا على نقاط شحن USB، وخدمة الواي فاي المجانية، ومرحاض.

وستوفر السيارة الخالية من الانبعاثات 352 كيلوغراما من انبعاثات الكربون يوميا مقارنة بنظيراتها التي تعمل بوقود الديزل، وهو ما يعادل تخفيض أكثر من 21 طنا من ثاني أكسيد الكربون.

الرحلة الواحدة التي تقوم بها الحافلة الجديدة تعادل إزالة ما يصل إلى 17.950 رحلة بالسيارة من الطرق الإنجليزية، والويلزية يوميا.

شبكة حافلات المسافات الطويلة في المملكة المتحدة

سيتم إجراء التجربة على شبكة حافلات المسافات الطويلة في المملكة المتحدة التابعة لشركة FlixBus، ومقرها ميونيخ، جنبا إلى جنب مع شريكها المشغل Newport Transport.

تتمتع السيارة الكهربائية بقدرة بطارية تبلغ 282 كيلوواط في الساعة، وسيتم شحنها في هيئة النقل بالمملكة المتحدة، المعروفة سابقا باسم أبيليو، ومستودع الحافلات في باترسي، لندن، وفي المقر الرئيسي لشركة نيوبورت للنقل في جنوب ويلز.

تعمل الشركة الأم Flix في 43 دولة عبر 4 قارات. لقد قامت بتجربة السيارات الكهربائية في العديد من الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة، وأوروبا.