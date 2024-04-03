جهاز أبوظبي للاستثمار يطور مشروعات سكنية في الهند

وقعت شركة برستيج الهندية للتطوير العقاري، اتفاقية بقيمة 240 مليون دولار مع جهاز أبوظبي للاستثمار(Adia)، وصندوق كوتاك البديل للاستثمار(Kotak AIF)، لتطوير العقارات السكنية في الهند.

وتبلغ القيمة التطويرية المقدرة للمشاريع 2.16 مليار دولار.

سندات برستيج الهندية للتطوير العقاري

وقال شوبهيت أغاروال، الرئيس التنفيذي لقسم أسواق رأس المال في مجموعة أناروك للاستشارات العقارية، إن المستثمرين (جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق كوتاك البديل للاستثمار) سيكون لديهم سندات قابلة للتحويل اختياريًا، وسندات غير قابلة للتحويل كجزء من الاتفاقية، مع شركة برستيج الهندية للتطوير العقاري

وسندات الدين، هي أدوات دين طويلة الأجل غير مدعومة بأي شكل من أشكال الضمانات.

ويعني الجزء “غير القابل للتحويل”، أنه لا يمكن تحويل السندات إلى أسهم ملكية.

وقالت مجموعة برستيج، في بيان إلى بورصة بومباي للأوراق المالية، حيث يتم تداول أسهمها، إن المشاريع الأربعة الجديدة في مومباي، وبنغالورو، وجوا، ومنطقة العاصمة الوطنية في دلهي.

ولم تكشف الشركة عن الجدول الزمني للمشاريع، لكنها قالت إن الصفقة تهدف إلى “تحفيز تطوير المشاريع السكنية في المراحل المبكرة”، لمساعدتها على التوسع، والدفع نحو النمو.

استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في الهند

ويعد جهاز أبوظبي للاستثمار(Adia)، أكبر صندوق ثروة سيادي في الخليج، ورابع أكبر صندوق في العالم، بأصول تقدر بنحو 993 مليار دولار (أي ما يعادل 320% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي)، حسبما ذكرت وكالة التصنيف الائتماني “دي بي آر إس مورنينغستار” العام الماضي نقلاً عن بيانات من صندوق SWF العالمي.

وتشمل استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار(Adia)، الأخرى في الهند 500 مليون دولار في Lenskart، وهو متجر بيع بالتجزئة عبر الإنترنت للنظارات، بالإضافة إلى استثمارات في Digital Fiber Infrastructure Trust وReliance Retail Ventures التابعة لشركة Reliance Industries.

الطلب على الإسكان في الهند

وقال عرفان رزاق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة برستيج: “يسعدنا أن نتشارك مع جهاز أبوظبي للاستثمار(Adia)، وصندوق كوتاك البديل للاستثمار(Kotak AIF)، وهما مستثمران سياديان مشهوران عالميًا ولديهما سجل حافل في تعزيز النمو المستدام عبر الصناعات المتنوعة”.

ويظل الطلب على الإسكان في الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، قويا، مع ارتفاع الأسعار في المدن الثماني الكبرى بنحو 20% في العامين الماضيين، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركات “كريداي”، و”كولييرز”، و”لياسيس فوراس”.

وقال التقرير إن بنغالورو، ودلهي إن سي آر، وكولكاتا، سجلت أعلى ارتفاع في متوسط أسعار المساكن بنحو 30% في عام 2023 مقارنة بمستويات 2021، مدعومة بـ “ارتفاع ملحوظ في الطلب على الإسكان، لا سيما في القطاعات المتوسطة والفاخرة”.

كما سجلت مدن أخرى بما في ذلك أحمد أباد، وتشيناي، ومنطقة مومباي، الحضرية، وبيون، وحيدر أباد، نموًا قويًا في الأسعار وسط استمرار الطلب من المشترين.

وقال بادال ياجنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز (الهند): “بالنظر إلى عام 2024، فإن السوق في وضع جيد للحفاظ على مساره الحالي، مع توقع ازدهار القطاعات المتوسطة والفاخرة بشكل أكبر، مما يوفر فرصًا مربحة للمستثمرين ومشتري المنازل على حد سواء”.