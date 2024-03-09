بفضل تشديد السياسة النقدية “فيتش” ترفع تصنيف تركيا إلى B+

بدأت تركيا في جني ثمار سياستها النقدية المتشددة التي اتبعتها خلال الأشهر الأخيرة، واتضح ذلك في تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي أصدرت تقريرا متفائلا بشأن اقتصاد أنقرة.

وقالت “فيتش” إن رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من “B” إلى “B+ “، كما عدلت الوكالة الأمريكية نظرتها المستقبلية من للاقتصاد التركي من “مستقر” إلى “إيجابي”.

وفي بيان لوكالة فيتش قالت إنها قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا جاء بسبب التغييرات التي شهدتها السياسة الاقتصادية في البلاد منذ شهر يونيو 2023، موضحا أن سياسة التشديد النقدي التي انتهجتها أنقرة كانت أسرع من المتوقع في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي.

وبحسب البيان فإن هناك عوامل أخرى شجت الوكالة على اتخاذ قرارها تمثل في تراجع التوقع الخاصة بمعدل التضخم في تركيا، بالإضافة إلى انخفاض مخاطر السيولة الخارجية، فإن ذلك انعكس بشكل إيجابي على التمويل الخارجي، والاحتياطي النقدي للبلاد وتضييق عجز الحساب الجاري.

كما توقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد التركي خلال عام 2024 نمو يقدر بنحو 2.8%، على أن يرتفع هذا النمو إلى نحو 3.1% خلال عام 2025.

وقالت “فيتش” إنها لا تتوقع أي تغيير في السياسية النقدية لتركيا بعد الانتخابات المحلية المقرر لها 31 مارس الجاري.



سعر الفائدة في تركيا



وفي نهاية شهر فبراير الماضي، قرر البنك المركزي التوقف عن رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2023، حينما رفع الفائدة بأكثر من 8.5% بين يونيو 2023 ويناير 2024، لمواجهة التضخم المرتفع، وقيمة الليرة المنخفضة، ليثبت معدل الفائدة عند مستوى 45% في فبراير.

وقال البنك إنه سوف يستأنف سياسة التشديد النقدي في حال حدوث تدهور في توقعات التضخم”.



التضخم في تركيا



فيما ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال شهر فبراير 2024 إلى مستوى 67.07% على أساس سنوي، مرتفعا بنحو 4.53% بالمقارنة مع مستويات التضخم في شهر يناير 2024، وفقا لهيئة الإحصاء التركية.

فيما يتوقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم خلال عام 2024، إلى نحو 36%.

وقالت وكالة بلومبرج، إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأغذية يعملان على تعزيز ضغوط التكلفة للاقتصاد التركي

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تركيا في طريقها لإنهاء 2024، كخامس أسرع وأعلى معدل تضخم في العالم، رغم استقرار الليرة.