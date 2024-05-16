فريق التحرير by فريق التحرير

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تركيا تغرم غوغل

قررت تركيا فرض غرامة يومية على غوغل لعدم التزامها بقرارات سابقة تتعلق بخدمات البحث المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالاستفسارات المتعلقة بالفنادق.

فريق التحرير by فريق التحرير
غوغل

قررت هيئة حماية المنافسة في تركيا اليوم الخميس فرض غرامة على شركة غوغل لعدم التزامها بقرارات مجلس إدارة الهيئة المتعلقة بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها.

وتعود القضية إلى قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في 15 نيسان/أبريل الماضي، والتي لم تلتزم بها غوغل بشكل كامل.

وكانت الهيئة قد أعربت عن مخاوفها بشأن ممارسات غوغل في خدمات البحث المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالاستفسارات المتعلقة بالفنادق. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها غوغل لمعالجة هذه المخاوف، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية متطلبات الهيئة.

وفي ضوء ذلك، قررت الهيئة فرض غرامة يومية على غوغل حتى تلتزم بشكل كامل بقرارات مجلس الإدارة.

وتهدف هذه الغرامة إلى ضمان التزام غوغل بتوفير بيئة تنافسية عادلة في السوق الرقمية التركية، وحماية مصالح المستهلكين والشركات المحلية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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