تركيا تعاقب ميتا.. فرضت غرامة قدرها 37 مليون دولار

فرض مجلس المنافسة التركي غرامة على شركة ميتا بلاتفورم بقيمة 1.2 مليار ليرة (37.20 مليون دولار) بعد تحقيقين منفصلين بشأن مشاركة البيانات في منصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز وواتساب.

أطلق مجلس الإدارة تحقيقا في ميتا في ديسمبر/كانون الأول بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ثريدز وإنستغرام.

تركيا تعاقب ميتا

وفي مارس/أذار الماضي، فرضت إجراء مؤقتا على ميتا يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين هاتين المنصتين.

وقالت ميتا الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتا ثريدز في تركيا امتثالا للأمر المؤقت.

غرامة تركيا على ميتا

وفقا لـ”strat news global”، فرض المجلس غرامة قدرها 898 مليون ليرة بسبب عملية الامتثال والتحقيقات التي بدأت في فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وتمت إضافة غرامة إضافية قدرها 336 مليون ليرة لإجراء تحقيق منفصل في ثريدز.

لن يتمكن المستخدمون من دمج البيانات الشخصية بين فيسبوك وإنستغرام وثريدز وواتساب إلا بعد موافقتهم. سيكون بإمكانهم تغيير إعداداتهم لاحقا، إذا لزم الأمر، باستخدام “مركز الحسابات” على المنصات، حسبما قرر المجلس.

عقوبات سابقة

وفي يناير/كانون الثاني، فرضت تركيا غرامة قدرها 160 ألف دولار على شركة ميتا يوميا لفشلها في تقديم وثائق كافية كجزء من تحقيق سابق آخر. كما فرضت غرامة يومية قدرها 4.8 مليون ليرة يوميًا في مارس/أذار بسبب رسالة إخطار حول مشاركة البيانات.

وانتهت هاتان العقوبتان في 3 مايو/أيار، وفي عام 2022، قرر المجلس أيضًا تغريم ميتا 346.72 مليون ليرة (حوالي 11 مليون دولار أمريكي) لانتهاك قانون المنافسة.