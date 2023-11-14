من دون موعد وانتظار.. تأشيرة شنغن ستصبح رقمية

أقر وزراء الخارجية الأوروبيون مشروع اعتماد تأشيرة رقمية للراغبين بزيارة الدول الأعضاء في منطقة “شنغن“، دون الافصاح عن موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

وستتيح هذه الخطوة الفرصة للراغبين بالحصول على تأشيرة “شنغن” لفترة زيارة قصيرة التقدم بطلباتهم عبر منصة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض، دون تكبد مشقة زيارة البعثات القنصلية أو المكاتب المتخصصة بتقديم خدمات التأشيرات أو انتظار موعد للمقابلة الشخصية، مع وجود بعد الاستثناءات.

كذلك لم يعد هناك أي ضرورة لوضع ملصق على جوازات السفر، إذ سيتم الاكتفاء بطباعة الرمز الذي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني أو تخزينه في أجهزة الهاتف المحمولة لإبرازه عن الضرورة.

وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي، إلى أن نظام التأشيرة الإلكتروني “سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين”.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس” نقلاً عن مسؤول أوروبي فإن العملية عبر المنصة ستكون سهلة، إن لجهة تحميل الملفات والوثائق المطلوبة ودفع الرسوم المتوجبة لقاء الخدمة وسيكون الرد سريعاً على عكس المعمول به حالياً، شرط أن تكوم معلوماتهم البيومترية موجودة.

وسيتلقى أصحاب الطلبات “الناجحة” بعد التأكد من قاعدة البيانات لديها، رمزاً مشفراً يمكن طباعته أو تخزينه.

ما هي الحالات التي تستوجب الحضور الشخصي للحصول على تأشيرة شنغن؟

الحصول على التأشيرة للمرة الأولى

عدم وجود معلومات بيومترية في قاعدة البيانات أو تم تعديل هذه المعلومات

حاملو جوازات السفر الجديدة

ما هي منطقة شنغن؟

بحسب ما هو مذكور على الموقع الرسمي للمنظمة، فإن منطقة شنغن تضم 27 دولة أوروبية تسمح بحرية الحركة والتنقل فيما بينها مع إلغاء جميع أشكال المراقبة على الحدود الداخلية للمنطقة أو التحقق من جوازات السفر عند المنافذ الحدودية بين الدول الاعضاء. لكن مؤخراً شددت بعض الدول من الإجراءات المتخذة على حدودها البرية وفرضت التفتيش على الداخلين إلى أراضيها بحجة مكافحة الإرهاب.

ما الدول التي تمنح تأشيرة شنغن؟

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، كرواتيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولونيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطا، المجر، النمسا، هولندا، واليونان.

الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: إيسلندا، سويسرا، لشتنشتاين، والنرويج.

ما هي مزايا تأشيرة شنغن؟

تخول التاشيرة حاملها التنقل بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى مثل قبرص ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا وإيرلندا، كما أنها تمنح حاملها امتيازا يسهل له الحصول على تاشيرات أخرى.

من أين تأتي تسمية شنغن؟

أطلق الاسم على المنظمة وبالتالي التأشيرة الخاصة بزيارة الدول الأعضاء تيمناً باسم البلدة التي تم فيها توقيع ” اتفاقية شنغن“ عام 1985 والواقعة في لوكسمبورغ.