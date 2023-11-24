الهجرة لكندا..استهداف 1.5 مليون خلال 3 سنوات ماهي الإجراءات

تستهدف كندا قبول أكثر من 400 ألف مهاجر سنويا، عبر تقديمها أكبر دعما ممكنا لمن تقبلهم من المهاجرين.

تعتبر كندا من أهم الوجهات التي يقصدها المهاجرون من مختلف أنحاء العالم، لتمتعها باقتصاد قوي، وتوفيرها مستو عال من المعيشة لمواطنيها.

وتستهدف كندا التي تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم، قبول أكثر من 400 ألف مهاجر سنويا، عبر تقديمها أكبر دعما ممكنا لمن تقبلهم من المهاجرين، ووجود بيئة سكانية ترحب بالمهاجرين، حيث يرى نحو 80 % من الكنديين أن الهجرة مفيدة للاقتصاد الكندي.

وتتوقع الحكومة الكندية، أن يصل عدد الأطفال المولودين من أبوين أجنبيين، إلى نصف عدد سكان كندا بحلول عام 2036، وذلك وزارة الجنسية والهجرة الكندية.

الهجرة لكندا… استهداف 1.5 مليون خلال 3 سنوات

كشفت كندا عن استراتيجية جديدة لزيادة أعداد المهاجرين لها خلال الثلاث السنوات القادمة، لتتفادي أوجه القصور القائمة في نظام الهجرة الوطني الخاص بها.

وتستهدف كندا، في خطة أعداد المهاجرين في الثلاث سنوات المقبلة، قبول 485 ألف مهاجر في عام 2024، ثم 500 ألف مهاجر في عامي 2025,2026، وذلك عبر زيادة أعداد المقبولة في برنامج الدخول السريع، وبرنامج المرشح الإقليمي (PNP)، وبرنامج لم شمل الأسرة من أزواج، وشركاء، وأطفال، وآباء، وأجداد.

ما هي مزايا الهجرة لكندا؟

تتمتع كندا بعدة مزايا تقدمها للمهاجرين، تجعلهم يفضلونها عن غيرها من البلاد، ومن أبرز هذه المزايا:

1- تتميز كندا بطبيعة متعددة من الأراضي، من جبال، وسهول، وشواطئ، وشلالات نياجرا، كما تتميز بتنوع الطقس.

2- توفير فرص عمل بأجور مرتفعة لكافة المهاجرين بمختلف أنواع الوظائف، في اقتصاد قوي ومتنوع يوجد فيه العديد من الصناعات التي تحتاج إلى عمالة ماهرة.

3- نظام التعليم في كندا، يعد من أفضل أنظمة التعليم في العالم حسب تصنيف المؤسسات الدولية لأنطمة التعليم، وتضم بعض أفضل الكليات، والجامعات في العالم.

4- توفر كندا، نظاما للرعاية الصحية الشاملة، وتعتبر واحدة من الدول الرائدة في احترام الحرية الشخصية، كما أنها من أكثر الدول أمانا في الوقت الحالي، حسب معدلات الجريمة بالنسبة لعدد السكان.

5- تتميز كندا بأنها مجتمع متعدد قادر على احتواء مختلف الثقافات، حيث أتي أغلب سكانها من مختلف بلدان العالم.

6- تقدم كندا برامج ميسرة للحصول على الإقامة الدائمة، تؤدي في الغالب للحصول على الجنسية الكندية في بضع سنوات.

ما هي أنواع الهجرة لكندا؟

ترحب كندا بالمهاجرين الجدد، من 3 فئات وهي، هجرة الفئة الاقتصادية التي تستهدف العمل، أو الاستثمار، وهجرة الفئة الأسرية التي تستهدف لم شمل الأسرة، وهجرة فئة اللاجئين والفئة الإنسانية، وهي تشمل أصحاب طلبات اللجوء، أو الطلبات الإنسانية.

إجادة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية

في كل برامج الهجرة لكندا، يجب على المتقدم للهجرة، أن يثبت إجادته في اللغة الفرنسية، أو الإنجليزية، وهما اللغتان الرسميتان في كندا، وقد حددت كندا اختبارا لتحديد مستوى إجادة كل منهما.

1- اختبار The Canadian Language Benchmarks المعروف ب CLB لتقييم مستوى المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

2- اختبار Niveaux de compétence Linguistique Canadien المعروف ب NCLC لتقييم مستوى المتقدمين في اللغة الفرنسية.

وتشترط كندا لقبول المتقدمين، الحصول على مستوى CLB 7، أو NCLC 7 كحد أدنى في حال تم تقديم الاختبار كلغة رسمية أولى، تنخفض إلي مستوى CLB 5، أو NCLC 5 على الأقل في حال التقديم كلغة رسمية ثانية.

الهجرة لكندا الأسرية

المواطن الكندي أو المقيم الدائم الذي لا يقل عمره عن 18 عاما يمكنه التقدم بطلب لرعاية بعض أفراد الأسرة للهجرة إلى كندا تحت فئة الهجرة العائلية، على النحو التالي:

– الزوج/ الزوجة.

– الأطفال (وهذا يشمل الطفل المتبنى).

– الآباء والأجداد

شروط برنامج التأشيرة برعاية فرد من العائلة Family Sponsored Visa Program

1- أن يقيم الطرفان معا.

2- أن يكون مر علي عقد القران عام للأزواج.

3- أن يكون الشخص المقيم قادرا على الإنفاق علي الأب، أو الجد، دون الحاجة لمساعدات الحكومية.

الهجرة لكندا من فئة اللاجئين والفئة الإنسانية

طلب اللجوء السياسي، أو الإنساني، هو نوع من أنواع الهجرة لكندا، تتيحه للمهاجرين من الدول التي تنتشر فيها اضطرابات سياسية، أو حروب، أو نزاعات مختلفة، وتشترط كندا لحصول المهاجر عليه:

– التعرض للاضطهاد، والتعذيب، أو السجن، أو أن تكون حياته مهددة داخل بلده بسبب معتقداته الدينية، أو السياسية، أو الشخصية.

– يمكن تقديم طلب اللجوء السياسي، أو الإنساني عن طريق مفوضية اللاجئين، أو عن طريق الكفالة الكنسية، أو عند الوصول إلى الأراضي الكندية بأي وسيلة.

الهجرة لكندا الاقتصادية

وتقر وزارة الجنسية والهجرة الكندية، عددا من برامج الهجرة الاقتصادية، لكل برنامج منها شروط للتأهل الخاصة به.

وفيما يلي أشهر 6 برامج يمكن من خلالها الهجرة لكندا ما عدا مقاطعة كيبيك التي لها قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالهجرة، وهذه البرامج تغطي أغلب شرائح المتقدمين، مهما كانت المؤهلات، والظروف:

أولا: نظام الهجرة السريع إلى كندا أو الـ Express Entry

ويتضمن هذا البرنامج 3 برامج فرعية:

1- برنامج العمالة الماهرة الفيدرالي

2- برنامج الحرفيين المهرة الفيدرالي

3- فئة الخبرة الكندية

ثانيا: برنامج الترشيح الإقليمي Provincial Nominee Program

ثالثا: برنامج تأشيرة الشركات الناشئة Start- up Visa Program

رابعا: برنامج العمل الحر (المستقلين) Self- Employed Program

خامسا: فئة الخبرات الغير الأكاديمية إلى كندا

سادسا: برامج الهجرة لمقاطعة الكيبيك في كندا

أولا: نظام الهجرة السريع إلى كندا أو الـ Express Entry

نظام الهجرة السريع إلى كندا يشمل عددا من البرامج للمهاجرين، يحصلون عبرها على تصريح الإقامة الدائمة بشكل أسرع من غيرها، وقد صمم هذا البرنامج للمهاجرين المهرة الراغبين في الهجرة الى كندا.

وينقسم برنامج ال Express Entry هذا إلى 3 برامج فرعية تتضمن:

1- برنامج العمالة الماهرة الفيدرالي

2- برنامج العمال الحرفيين المهرة الفيدرالي

3- فئة الخبرة الكندية

ثانيا: برنامج الترشيح الإقليمي (PNP)

تقدم معظم الولايات الكندية برامج الترشيح الإقليمي “Provincial Nominee Program”، والتي تسمح لها بترشيح المهاجرين الذين يلبون احتياجات السوق العمل المحلية فيها، أو يلائمون احتياجات المجتمع المحلي للحصول على الإقامة الدائمة.

يمكن أن تكون هذه البرامج متخصصة في مهن معينة أو قطاعات معينة أو تستهدف فئات معينة من المهاجرين، للإقامة والعمل في الإقليم الذي قام بترشيحهم.

وهذا البرنامج، عادة مناسب للحاصلين على شهادات تعليمية، أو مهنية ما بعد الثانوية العامة، ويتطلب فعليا خبرات في عمل معين تطلبه المقاطعات الكندية بشكل مستمر.

وحتى تستطيع التقديم لبرنامج الترشيح الإقليمي، عليك أولا أن تتقدم بطلب إلى الإقليم الذي تريده كي يتم ترشيحك، وبمجرد أن يحصل ذلك سيصبح بإمكانك التقديم إلى دائرة الجنسية والهجرة الكندية IRCC للحصول على إقامة دائمة.

ثالثا: برنامج تأشيرة الشركات الناشئة Start- up Visa Program

هذا البرنامج مناسب للأشخاص الذين لديهم رأس مال، ويريدون الهجرة للاستثمار في كندا، وعلى المتقدم لهذا البرنامج استيفاء الشروط التالية:

– امتلاك مشروعا مناسبا يتأهل للبرنامج.

– أن يكون مشروعه مدعوما من قبل منظمة أو شركة مستثمرة معتمدة.

– أن يحقق المتقدم المستوى الخامس في اختبارات إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

– أن يملك المتقدم مالا كافيا للإنفاق على نفسه ومرافقيه.

رابعا: برنامج العمل الحر (المستقلين) Self- Employed Program

يمكن للمهتم الراغب بالهجرة لكندا، والعمل الحر فيها التقديم من خلال هذا البرنامج، وعليه استيفاء الشروط التالية:

– امتلاك خبرة لا تقل عن عامين في العمل الحر الذي ينوي الاشتغال به خلال الخمس سنوات التي تسبق التقديم.

– شارك في أحداث ثقافية أو رياضية على مستوى عالمي.

– أن يكون عامل بشكل حر في المجال الرياضي أو الثقافي.

– أو أن يكون لديه خبرة في إدارة المزارع، وينوي شراء وإدارة مزرعة في كندا.

خامسا: فئة الخبرات الغير الأكاديمية في كندا

تسمح فئة الخبرات غير أكاديمية للأشخاص الذين يمتلكون خبرة عملية في كندا بالحصول على الإقامة الدائمة، بشرط توافر:

– خبرة عملية في كندا لمدة، ولديه مستوى جيد من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

– توافر مهارات كبيرة في مجال غير أكاديمي، أو حرفي.

سادسا: برامج الهجرة لمقاطعة الكيبيك في كندا

لدى مقاطعة الكيبيك قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالهجرة، ولديها برامج خاصة أيضا، وتتضمن مرحلتان للحصول على الإقامة الدائمة:

المرحلة الأولى: التقديم لحكومة الكيبيك للحصول على شهادة قبول طلب للهجرة.

المرحلة الثانية: التقديم إلى دائرة الجنسية والهجرة الكندية للحصول على إقامة دائمة.

وهذه أبرز برامج الهجرة إلى مقاطعة الكيبيك:

1- برنامج العمالة الماهرة المختارة في الكيبيك.

2- برنامج كيبيك لريادة الأعمال.

3- برنامج المستثمرين في كيبيك.

4- برنامج المستقلين في كيبيك.

مواعيد تقديم طلبات الهجرة لكندا والإجراءات والمستندات المطلوبة

يمكن تقديم طلب الهجرة إلى كندا في أي وقت من العام، عبر الموقع الرسمي لوزارة الجنسية والهجرة الكندية، ويجب عليك القيام بالخطوات التالية:

– إنشاء حساب في الموقع الرسمي للوزارة المختصة، وهو www. canada. ca

– استيفاء متطلبات برنامج الهجرة الذي تتقدم إليه.

– إجراء اختبارات إجادة اللغة، والحصول على الدرجات المطلوبة وفقا للبرنامج المتقدم له.

– تلقى دعوة للتقديم للحصول على الإقامة الدائمة، إذا تم اختيارك من خلال نظام Express Entry.

– استكمال طلبك بالمستندات المطلوبة خلال 60 يوم من تلقي دعوة التقديم.

ما هي المدة التي يستغرقها الحصول على تأشيرة الهجرة لكندا؟

يستغرق الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة، بعد تقديم طلب الهجرة لكندا على موقع الوزارة المختصة، فترة تتراوح بين 6 أشهر، وعام.

ويظل ملف تعريف التعريف الخاص بك على موقع نشطا في مجموعة المرشحين للبرنامج المناسب لك لمدة 12 شهرا إذا لم تتم دعوتك للتقديم.

إذا لم يتم اختيارك بعد 12 شهرا، عليك إعادة إرسال ملف التعريف الخاص بك، للبقاء في مجموعة المرشحين.

أسباب رفض طلب الهجرة لكندا

يعتبر الكذب أو تقديم معلومات كاذبة بشأن طلب الهجرة جريمة خطيرة، يترتب على من يرتكبها عقوبة حظر لمدة 5 سنوات من تقديم أي طلبات للهجرة الكندية.

هل يمكنني التسجيل أكثر من مرة؟

ينص قانون الهجرة الكندي، على وجود ملف تعريف واحد فقط، لكل متقدم لطلب الهجرة، خلال عام من تقديمه.

ما هو الحد الأقصى للعمر للهجرة لكندا؟

لا يوجد حد أقصى لسن المتقدمين لبرامج الهجرة إلى كندا، لكن تحصل الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما على أعلى النقاط بالنسبة للعمر.

إذا كان عمرك أكبر من 35 عاما، لكن لديك مستوى عاليا من التعليم أو الاتصالات في كندا، فيمكن أن تتغلب بسهولة على النقاط المفقودة بالنسبة للعمر.

ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب هجرة إلى كندا؟

مصدر الصورة: Freepik

ملف التعريف الخاص بالمتقدم لطلب الهجرة بمختلف البرامج يتضمن المستندات الأساسية التالية:

جواز السفر، وشهادات إثبات إجادة اللغة الإنجليزية، أو الفرنسية، ومعادلة الشهادات المتقدم إلى نظام الشهادات الكندية، وشهادة ترشيح المقاطعات، وشهادة حسن السيرة والسلوك من الشرطة، وشهادة الفحص الطبي، والضمان المالي.

هل تقديم طلب الهجرة لكندا يتم مجانا؟

يتيح لك الموقع الرسمي المقدم من وزارة الجنسية والهجرة الكندية، والذي يسمى Express Entry إمكانية تقديم طلب مجاني للهجرة.

متى يصل الرد الأولى على طلب الهجرة لكندا؟

الرد الأولي على طلب الهجرة لكندا، يتم خلال 45 يوم عمل من تاريخ إرسال الطلب.

هل يوجد مقابلة في السفارة الكندية؟

توجد مقابلات لمن يرغب بالهجرة عبر نظام Express Entry.

الهجرة لكندا من مصر أو السعودية أو الإمارات؟

شروط الهجرة لكندا من مصر أو السعودية أو الإمارات، سواء لمواطني الدول الثلاث، أو المقيمين بها من الأجانب، هي نفس شروط كل برنامج معتمد للهجرة، لأن طلبات الهجرة تعتمد على مواصفات الشخص لا بلده، باستثناء طلبات اللجوء السياسي، أو الإنساني، التي تتطلب شروطا خاصة حسب مقدم الطلب.

هل تختلف شروط الهجرة لكندا باختلاف البرنامج المتقدم له؟

تختلف متطلبات الهجرة إلى كندا حسب البرنامج الذي تتقدم له، إلا أن هناك بعض المتطلبات العامة التي يجب عليك استيفاؤها، وهي:

– الحصول على شهادة دراسية صادرة عن جهة معتمدة.

– التمتع بصحة جيدة.

– إجادة اللغة الإنجليزية، أو الفرنسية، وفقا للمستوى المحدد للبرنامج المتقدم له.

– حسن السير والسلوك، وعدم وجود سجل إجرامي.

– اختيار المتقدم البرنامج المناسب لقدراته.

الوظائف الأكثر طلبا للهجرة لكندا

هناك عدد من الوظائف، هي الأكثر طلبا في كندا، لوجود نقص في العاملين بها، مما يعزز فرص قبول طلباتهم للهجرة لكندا، وأبرزها هي التمريض، وسائقي الشاحنات الثقيلة، والمدرسين، والمتخصصين في إدارة الأعمال، والاقتصاد، وأطباء علم النفس، وأمراض العيون، والعلاج الطبيعي، والأطباء البيطريون، والصيادلة، ومهندسي البرمجيات، والتصميم، والفضاء الجوي، والكهرباء، والصيادلة، وعمال البناء، وفنيي اللحام.

هل يمكن اصطحاب الزوجة والأبناء للهجرة لكندا؟

الشخص الذي يريد استقدام زوجته أو زوجه، وأطفاله يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط:

– أن يكون الزوجان متزوجان قانونيا.

– ألا يقل عمر أحدهما عن 18 عام.

– أن يكون الأبناء غير متزوجين، وتقل أعمارهم عن 22 عام.

ماذا يعني تقييم أوراق الهجرة لكندا المجاني؟

تقييم أوراق الهجرة لكندا المجاني، هو تقييم هدفه منح الشخص الراغب في الهجرة لكندا، فكرة عن فرصته في الهجرة قبل البدء في الإجراءات، لكنه لا يمنح الشخص الحق في الهجرة إلى كندا مباشرة.

محتويات المقالة: