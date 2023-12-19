برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025 هو برنامج سنوي يمنح الأشخاص فرصة التقديم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

يختار الكمبيوتر الفائزين بشكل عشوائي، ولذلك تسمى الهجرة العشوائية.

يمكن للفائزين وأفراد عائلاتهم المباشرين أن يصبحوا مقيمين دائمين قانونيين باستخدام البطاقات الخضراء. يمكنهم العيش والعمل والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد 5 سنوات، يمكنهم التقديم ليصبحوا مواطنين أمريكيين.

يوفر برنامج الهجرة العشوائية فرصة للأشخاص من مختلف أنحاء العالم للعيش والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه يساعد على تعزيز التنوع الثقافي في الولايات المتحدة.

وأنشأ قانون الهجرة لعام 1990 برنامج تأشيرة التنوع (DV)، والذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي. يسمح البرنامج لأولئك من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة؛ للدخول للحصول على فرصة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة للولايات المتحدة.

متي تبدأ قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025؟

انتهت فترة التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لعام 2025. آخر يوم للتقديم هو 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. تعرف على كيفية التحقق من نتائجك وماذا تفعل إذا فزت.

رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

يمكنك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: https://dvprogram.state.gov/.

أنواع الهجرة العشوائية لأمريكا ؟

هناك نوعان رئيسيان من الهجرة إلى أمريكا النوع الأول الهجرة العشوائية والنوع الثاني الهجرة القائمة على الأدلة.

الهجرة العشوائية

الهجرة العشوائية السماح لمواطني البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى أمريكا بالتقدم للحصول على تأشيرة هجرة ويتم اختيارهم بطريقة عشوائية.

الهجرة القائمة على الأدلة

الهجرة القائمة على الأدلة هي عملية يتم فيها اختيار المتقدمين بناءً على معايير معينة، مثل التعليم والخبرة العملية والمهارات اللغوية. هناك العديد من الفئات المختلفة للهجرة القائمة على الأدلة، بما في ذلك:

الهجرة للعمل

الهجرة العائلية

الهجرة الإنسانية

الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025 من مصر؟

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إنه يمكن التقدم للحصول على هذه التأشيرة، اتبع الخطوات الموجودة على موقع برنامج تأشيرة التنوع. يرجى أيضًا النقر فوق إرشادات DV للحصول على إرشادات محددة ومحدثة.

وحذرت السفارة من الاحتيال والخداع من بعض مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني تضليل العملاء، متظاهرين بأنهم مزودون للمعلومات الرسمية للحكومة الأمريكية. اقرأ تحذير الاحتيال الخاص بنا لمزيد من المعلومات.

وأكدت السفارة انه يمكن للأفراد المؤهلين تقديم طلب على https://dvprogram.state.gov .

الحصول على التأشيرة الأمريكية في السعودية؟

قالت السفارة الأمريكية في السعودية إن الخدمات الخاصة بالتأشيرات متاحة من الأحد إلى الخميس (باستثناء العطل الوطنية الأمريكية والسعودية)، وذلك بحجز موعد فقط.

وأكدت السفارة أن التقديم على التأشيرة عبر الإيميل

support-saudiarabia@ustraveldocs.com

مقابلات التأشيرة السعودية:

تجرى مقابلات تأشيرات غير المهاجرين (السعوديين) من الساعة 8:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا

تجرى مقابلات تأشيرات المهاجرين (المقيمين) من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:00 مساءً

القنصلية العامة الأمريكية في جدة:

بالنسبة لأسئلة تتعلق بتأشيرات غير المهاجرين، يرجى الاتصال بنا عبر أحد الوسائل التالية:

support-saudiarabia@ustraveldocs.com

http://www.ustraveldocs.com/sa

مقابلات التأشيرة:

تجرى مقابلات تأشيرات غير المهاجرين من الساعة 7:00 صباحًا حتى 11:30 صباحًا

استخراج التأشيرة الأمريكية في الامارات؟

في دولة الإمارات يتم إرسال بريد إلكتروني عبر بريد الإمارات وبمجرد قيام شركة الشحن بتعيين رقم تتبع لأي شحنة مرتبطة بطلب التأشيرة.

بمجرد تعيين رقم تتبع لشحنة ما، يمكن متابعة حالة المستندات باستخدام هذا الموقع الإلكتروني أو الصوت التفاعلي (IVR) الخاص بالبريد أو موقع البريد السريع.

ويوصي البريد باتباع الإرشادات الخاصة بمشكلات تسليم المستندات على الموقع الالكتروني: https://ais.usvisa-info.com/en-ae/ Niv /

الوثائق المطلوبة عند استلام مستندات التأشيرة الأمريكية في الإمارات:

يتم إخطار المتقدمين عبر البريد الإلكتروني عندما تكون وثائق التأشيرة جاهزة للاستلام في مواقع أفرع بريد الإمارات. يجب على المتقدمين إبراز هوياتهم باستخدام إحدى الطرق التالية:

يجب على المتقدمين الذين يستعيدون وثائقهم الشخصية إثبات هوايتهم بإحدى أشكال التوثيق التالية:

أ. بطاقة هوية رسمية أو حكومية (مع صورة).

ب. رخصة القيادة الرسمية (مع صورة). ج. شهادة الميلاد.

يجب على الآباء الذين يسترجعون مستندات أبنائهم تقديم دليل على صلة القرابة من خلال تقديم المستندات التالية:

أ. نسخة من شهادة ميلاد الطفل أو مرسوم التبني، مع عرض واحد على الأقل من الأسماء القانونية الكاملة للوالد في المستند. ب. يجب على الوالد إثبات هويته من خلال تقديم إحدى المستندات المدرجة في البند رقم 1 مع اسم مطابق في شهادة ميلاد الطفل أو مرسوم التبني.

يجوز للمتقدمين البالغين تخويل طرف ثالث لاسترداد وثائق جوازات سفرهم. يجب على الطرف الثالث تقديم المستندات التالية:

أ. يجب على مقدم الطلب تقديم خطاب تفويض موقع يحتوي على الاسم القانوني الكامل للطرف الثالث.

ب. نسخة من إحدى وثائق هوية مقدم الطلب المدرجة في البند رقم 1.

ج. يجب على الطرف الثالث أيضًا تعريف نفسه بأحد المستندات المدرجة في البند رقم 1. يجب أن يتطابق الاسم الموجود في الهوية مع الاسم الموجود في خطاب التفويض.

شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

لايعد التحدث والكتابة بالإنجليزية شرط اساسي، ولكن يزيد فرص القبول

لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية عند التقديم الأولي للوتري عبر الانترنت

لا يشترط وجود أقارب بالولايات المتحدة الأمريكية.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية.

اي شخص عازب يمكنه التقديم على اللوتري الأمريكي

يجب أن يكون الشخص المسجّل عمره أكثر من 18 عاماً.

يمكن لكل الجنسيات المطروحة بالاعلى التقديم على قرعة أمريكا العشوائية

الوظائف المطلوبة للقبول في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

علماء الرياضيات

أبحاث السوق

الطاقة الشمسية

الوجبات السريعة وتحضير الطعام

السلامة والصحة المهنية

قطاع الفنادق

قطاع الأراضي الزراعية

قطاع المراكز الصحية والمستشفيات

المجال التجاري

الحياكة

التمريض

الصحة المنزلية

الشحن والنقل

قطاع النظافة

المطاعم

محلل أمن المعلومات

الصيانة على اختلاف أنواعها

مجال البناء

خدمة العملاء

تنسيق الحدائق

الحسابات

محلل إداري

العلاج الطبيعي.

الرعاية الشخصية

المساعدة الطبية

الإحصاء

هل يمكن اصطحاب الزوجه والأولاد في الهجرة العشوائية لأمريكا ؟

نعم. ولكن في الحقيقة ستكون فرصك أفضل إذا تقدمت بشكل بطلب للحصول على بطاقة “الجرين كارد” بشكل فردي. وإذا ما فزت أنت وزوجتك/زوجك في القرعة، ستحصلان كلاكما على الجرين كارد.

المطلوب هو صور حديثة وفردية للمتقدم زوجه/ها وكل الأولاد دون سن 21.

تقييم الأوراق للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

الخطوة الأولى: جمع المستندات المطلوبة

جواز سفر ساري المفعول وصور جواز سفر بحجم جواز السفر.

شهادة الميلاد وأي وثيقة هوية أخرى.

مستندات لتأكيد سجل جنائي نظيف.

إثبات قدراتك المالية، يمكن أن يتضمن ذلك كشوفات الحسابات المصرفية أو عقد العمل أو الإقرارات الضريبية.

إثباتات أي مؤهلات أكاديمية أو مهنية قد تكون لديك.

وثائق الفحص الطبي.

الخطوة الثانية: ملء نماذج الطلب

المهمة التالية هي ملء نماذج طلب الهجرة الخاصة بك بشكل صحيح، يتضمن ذلك النموذج الرئيسي، وطلب الإقامة الدائمة (I-485)، والنموذج الخاص بالفئة التي تتقدم من خلالها، على سبيل المثال، نماذج الطلاب أو العمل أو الأسر.

الخطوة الثالثة: تقديم الطلب ودفع الرسوم

الخطوة الرابعة: انتظار القرار

هل يمكن التقديم علي الهجرة العشوائية لأمريكا وكندا في نفس الوقت؟

نعم يمكن التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا وكندا في نفس الوقت

هل يمكن التقديم علي الهجرة العشوائية لأمريكا مرتين في نفس العام؟

لا يجوز التقديم مرتين لنفس الشخص

التعليم في أمريكا الشروط والاجراءات

تعتمد نوع تأشيرة الطالب التي تحتاجها للدراسة في أمريكا بشكل أساسي على المستوى الدراسي الذي ترغب في الحصول عليه.

ولمعرفة المزيد عن أنواع التأشيرات، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

أنواع تأشيرات الدراسة في أمريكا

كيفية التقديم على تأشيرة الطالب في أمريكا

متطلبات وإجراءات تأشيرة الطالب في أمريكا

الأوراق المطلوبة للتقديم على تأشيرة الطالب في أمريكا

المقابلة الرسمية الخاصة بتأشيرة الطالب في أمريكا

تكلفة تأشيرة الطالب في أمريكا

أنواع تأشيرات الطالب في أمريكا

تقدم الحكومة الأمريكية ثلاثة أنواع مختلفة من تأشيرات الطلاب:

تأشيرة طالب فئة (F): تستخدم للدراسة في كلية أو جامعة أمريكية معتمدة أو لدراسة اللغة الإنجليزية في أحد معاهد اللغة الإنجليزية.

تأشيرة تبادل فئة (J): للمشاركة في برنامج التبادل، بما في ذلك الدراسة الثانوية والجامعية.

تأشيرة طالب فئة (M): للدراسة غير الأكاديمية أو التدريب غير الأكاديمي أو التدريب المهني في أمريكا.

كيفية التقديم على تأشيرة الدراسة في أمريكا

يجب عليك أولاً أن تتقدم للدراسة، وأن يتم قبولك لدى إحدى مؤسسات التعليم الأمريكية المعتمدة من قِبل برنامج الطلاب وتبادل الزائرين (SEVP)، ودفع رسوم الطلب. وبمجرد قبولك بالدارسة لدى المؤسسة، ستتلقى نموذج I-20 من مكتب شؤون الطلاب الدوليين التابع للمؤسسة، وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستكون مستعدًا للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الطالب من قبل السفارة أو القنصلية الأمريكية.

متطلبات وإجراءات تأشيرة الدراسة في أمريكا

بمجرد قبولك في مدرسة معتمدة من قِبل برنامج الطلاب وتبادل الزائرين (SEVP) والحصول على نموذج I-20 الخاص بك، ستكون الخطوة التالية هي إكمال طلب التأشيرة عبر الإنترنت لغير المهاجرين وتأكيد صفحة نموذج DS-160. بعد الانتهاء من DS-160، يمكنك تحديد موعد مقابلة رسمي في السفارة، ولا تنسي تحضير جميع أوراقك اللازمة قبل المقابلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تأشيرة الدراسة في أمريكا

جواز سفر ساري لمدة ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء فترة إقامتك في أمريكا (ما لم يعف من ذلك طبقاً للاتفاقيات الخاصة بكل بلد)

القبول في مدرسة معتمدة من برنامج الطلاب وتبادل الزائرين (SEVP) ونموذج I-20 الخاص بك

سداد رسوم الطلب الخاص بنظام معلومات الطلاب وتبادل الزائرين (SEVIS)

طلب تأشيرة لغير المهاجرين وصفحة تأكيد نموذج DS-160

صورة واحدة أو صورتين بالنسق المطلوب

قد تكون هناك وثائق إضافية مطلوبة أيضاً أثناء المقابلة الرسمية، مثل:

وثائقك الأكاديمية مثل شهادة الدرجات، أو شهادة الدبلوم، أو البكالوريوس، أو شهادات أخرى

إثبات امتلاكك لرصيد كافي لتغطية نفقات معيشتك على مدار مدة إقامتك في أمريكا، وقد يتضمن ذلك تقديم كشف الحساب البنكي، وتعهد مالي من قبل الراعي لتغطية تكاليف السكن وتكاليف المعيشة، أو برنامج منحة دراسية

إثبات بمغادرتك أمريكا عند الانتهاء من دراستك، ويمكن أن يكون ذلك على شكل تذكرة طيران من أمريكا إلى بلدك

المقابلة الرسمية الخاصة بتأشيرة الطالب في أمريكا

المقابلة الرسمية هي أهم جزء في إجراءات التأشيرة، ومعرفة السبب وراء المقابلة سيكون مفيدًا لتحضيرك إليها.

تكلفة تأشيرة الطالب في أمريكا

رسوم طلب تأشيرة الطالب في أمريكا هي 160 دولار، ولكن مع إضافة رسوم طلب SEVIS، قد تصل الرسوم الإجمالية إلى 510 دولار، بحسب مؤسسة آي دي بي التعليمية.

ما هي أفضل الجامعات الأمريكية 2024؟

هناك العديد من الجامعات الأمريكية التي تحتل دومًا المراكز المتقدمة في تصنيفات أفضل الجامعات، والتي أغلبها أعضاء في رابطة اللبلاب Ivy League. كانت هناك منافسة كبيرة بين الجامعات على المراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى خروج جامعات عريقة ودخول خرى التنصيف لهذا العام، وأفضل الجامعات الأمريكية هي كتالي:

جامعة برينستون

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

جامعة هارفارد

جامعة ستانفورد

جامعة ييل

جامعة بنسلفانيا

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

جامعة ديوك

جامعة براون

جامعة جونز هوبكنز

جامعة نورث وسترن

العمل في أمريكا بعد الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

يعد العثور على وظيفة أولوية قصوى للعديد من المهاجرين بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. يمكنك غالبا العثور على فرص عمل من خلال الأصدقاء أو العائلة أو غيرهم في مجتمعك. تمتلك الحكومة الفيدرالية موارد لمساعدتك في البحث عن وظيفة وتطوير سيرة ذاتية والاستعداد لمقابلة عمل. بموجب معايير التوظيف ، يمكنك العثور على معلومات مفصلة عن القوانين الفيدرالية التي تحمي الباحثين عن عمل من التمييز غير القانوني.

العثور على وظيفة

المهاجر الجديد يسعى للحصول على وظيفة عبر عدة طرق منها متابعة وزارة العمل الأمريكية لأنها مسؤولة عن مساعدة العمال والباحثين عن عمل والمتقاعدين.

وتوفر شبكة مركز الوظائف الأمريكية الوصول إلى البرامج الفيدرالية الرئيسية والموارد المحلية الهامة ، والتي يمكن أن تساعدك في العثور على وظيفة ، وتحديد برامج التدريب ، واكتساب المهارات في الصناعات المتنامية.

كما يقوم موقع CareerOneStop.org ، بالمساعدة في العثور على معلومات التوظيف والموارد لإدارة حياتك المهنية والأدوات اللازمة لمساعدة الباحثين عن عمل والطلاب والشركات والمهنيين المهنيين.

أفضل موقع التوظيف في أمريكا للعرب

هناك مجموعة مواقع متخصصة للتوظيف سواء للمهاجرين العرب أو غيرهم وهم:

موقع Indeed

يعتبر موقع Indeed أفضل موقع للبحث عن وظائف في أمريكا.

رابط التسجيل في الموقع: https://indeed.com/

linkedin تم إنشاؤه عام 2003 ويعد من المنصات العملاقة للبحث عن عمل وبلغ عدد مستخدميه حوالي 690 مليون مستخدم .

رابط الموقع: https://www.linkedin.com/login/ar

موقع monsternotebook

يعتبر موقع monsternotebook من المواقع الضخمة التي تجري فيه عمليات بحث هائلة عن الوظائف.

رابط الموقع: https://www.monsternotebook.com

موقع Glassdoor.com:

يعتبر موقع Glassdoor بمثابة لوحة إعلانات يتم فيها نشر الوظائف المتاحة ويقوم الباحثون عن عمل بالتعليق على هذه الإعلانات.

رابط الموقع: https://www.glassdoor.com/index.htm

هل احتاج اختبار ايلتس للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا ؟

لا تحتاج الهجرة إلى أمريكا إلى اختبار ايلتس

اللجوء لأمريكا ..اجراءات وشروط

اللجوء هو شكل من أشكال الحماية التي تسمح لك بالبقاء في الولايات المتحدة. احصل على المعلومات الحالية حول طلب اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف على ما إذا كنت مؤهلاً وكيفية التقديم. تعرف على كيفية الاستعداد للمقابلة.

متطلبات اللجوء

الخوف من الاضطهاد في وطنك

تكون متواجداً جسدياً في الولايات المتحدة

وصلت إلى الولايات المتحدة منذ أقل من عام (مع بعض الاستثناءات)

لم يتم إعادة توطينك بالفعل في بلد آخر

لم ترتكب جرائم معينة أو تعتبر تهديداً لسلامة الولايات المتحدة أو أمنها

مزايا اللجوء في أمريكا

البقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني مع الحماية من الاعتقال والترحيل

تطلب اللجوء لزوجتك وأطفالك.

مؤهل تلقائياً للحصول على تصريح عمل للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية

تقدم بطلب للحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي ووثائق السفر والبطاقة الخضراء والجنسية.

تكن مؤهلاً للحصول على خدمات إعادة التوطين لفترة من الوقت ، بما في ذلك المساعدة المالية والطبية ، ودروس اللغة الإنجليزية ، والتوظيف ، وخدمات الصحة العقلية.

ما هي مده الرد على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025 ؟

سيتم نشر نتائج قرعة الهجرة العشوائية لعام 2025 في 4 مايو/آيار 2024. عليك استخدام صفحة التحقق من حالة المشارك مباشرةً من موقع وزارة الخارجية الأمريكية للتحقق مما إذا كنت قد فزت. سيكون عليك إدخال رقم التأكيد الخاص بك. لن تتلقى خطاب أو بريد إلكتروني يخبرك إذا فزت.

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