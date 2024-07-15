الدول والمناطق التي يفضلها المليونيرات.. مفاجأة في المتصدرين

أصدر بنك “يو بي إس” (UBS) السويسري، تقرير حول الثروة العالمية لعام 2024، شمل الدول والمناطق التي يفضلها المليونيرات، في تحليل شمل أكثر من 55 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وكشف التقرير، عن مفاجأة في تصدر دولة لوكسمبورغ، لقائمة الدول التي يفضلها المليونيرات في العالم، حيث يمتلك 16٪ من السكان البالغين ثروة صافية تزيد عن مليون دولار.

لوكسمبورغ، تتصدر قائمة الدول التي يفضلها المليونيرات

وأضاف بنك “يو بي إس” السويسري، في تقريره، أن 1 من كل 6 أشخاص في لوكسمبورج، يمتلك ثروة لا تقل عن مليون دولار، مما يضعها في المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة عدد المليونيرات لعدد السكان عام 2023.

وأوضح البنك، أن نسبة المليونيرات لعدد السكان وصلت إلى 1.5% عام 2023، في أكثر من 55 دولة شملها التقرير في مختلف أنحاء العالم.

سويسرا تتصدر قائمة متوسط ثروة البالغين من حيث القيمة

وحسب التقرير، احتلت سويسرا، صدارة قائمة الدول بالنسبة لمتوسط ثروة البالغين من حيث القيمة، بأكثر من 709 ألف دولار للفرد البالغ، تلتها لوكسمبورغ، بمتوسط ثروة للبالغين، وصل لأكثر من 607 ألف دولار.

وقدر بنك “يو بي إس” السويسري، ثروة الدول التي شملها التقرير بنحو 449.965 تريليون دولار عام 2023، بنسبة أكثر من 92% من الثروة العالمية التي بلغت نحو 487.915 تريليون دولار.

منطقة أوروبا والشرق الأوسط تمتلك أعلى متوسط ثروة للفرد

وكشف التقرير، أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تمتلك أعلى متوسط ثروة للفرد (أكثر من 166 ألف دولار)، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أكثر من 156 ألف دولار) والأمريكتين (146 ألف دولار).