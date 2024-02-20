المستثمرون الإماراتيون الملائكيون بمجال تكنولوجيا المناخ يفضلون أفريقيا

يفضل المستثمرون الإماراتيون الملائكيون في مجال تكنولوجيا المناخ الأسواق الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، لتحقيق النمو على الأسواق التقليدية، وفقًا لتقرير صادر عن شركتي “فينتشر سوق” و”ستارت إيه دي” لتسريع الأعمال الناشئة، ومقرهما أبوظبي.

والمستثمرون الملائكيون، هم أفراد يبحثون عن معدل عائد أعلى من الاستثمارات التقليدية، فيقدموا تمويلًا للشركات الناشئة الواعدة مقابل جزء من الأعمال، وعادة ما يكون ذلك في شكل أسهم أو حقوق ملكية، إلى جانب تولي مناصب في الشركة التي يستثمرون بها.

المستثمرون الإماراتيون الملائكيون

ووجد التقرير، أن حوالي 23% من المستثمرين الإماراتيين الملائكيون يعطون الأولوية للاستثمارات المناخية في أفريقيا، بينما يختار 19% منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ويفضل 15% آسيا على نظرائهم الغربيين.

ويخالف هذا السلوك النمط العالمي، حيث يتم توجيه غالبية رأس المال الاستثماري في مجال تكنولوجيا المناخ نحو الولايات المتحدة بنسبة 40%، والصين بنسبة 22%، وأوروبا بنسبة 20%، في حين تجتذب منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا نسبة تتراوح ما بين 1.5، و3% وتخص أفريقيا منها نسبة 1،و 2%.

التركيبة السكانية للمستثمرين

وتبلغ النسبة بين الجنسين للمستثمرين الملائكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة 57% من الذكور مقابل 43% من الإناث، متجاوزة المتوسطات الدولية مثل الولايات المتحدة، حيث تمثل النساء 22% من المستثمرين الملائكيين، والمملكة المتحدة، التي تبلغ نسبة المستثمرين الملائكيين فيها 14%.

كما أن متوسط عمر المستثمرين الملائكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو 42 عاماً، هو أيضاً أصغر سناً بشكل ملحوظ من مثيله في الولايات المتحدة، الذي بلغ 57.6 عاماً، والمملكة المتحدة، الذي بلغ 55 عاماً.

الاستثمار في تكنولوجيا المناخ

أصبحت تكنولوجيا المناخ الآن فئة أصول ناضجة توفر الفرصة لكسب عوائد مالية مع إحداث تأثير بيئي واجتماعي. ولتلبية الطلب على فرص الاستثمار المستدام، يمكن لمديري الصناديق الآن تقديم طرق جديدة للمستثمرين مع وضع مهمة في الاعتبار لدعم أساليب حل الاحتياجات الاجتماعية مع حماية رأس المال.

وخلال أزمة كوفيد-19، واصل المستثمرون أنشطة صديقة للمناخ مثل العمل من المنزل، وإعطاء الأولوية للابتكار، واستخدام التنقل الذكي، وتمويل الشركات الناشئة، والإصرار على التقدم التكنولوجي، وإعطاء الأولوية للبيئة.

وكامتداد لهذه المجالات، توفر التقنيات الجديدة مثل التمويل الرقمي والعملات وWeb3، فرصًا للاستثمار في تكنولوجيا المناخ.

كما أن الاستثمار في التكنولوجيات الأساسية لخفض الانبعاثات والابتكار أمر بالغ الأهمية.

وتحتاج الحلول التكنولوجية الواعدة إلى الدعم حتى تتمكن من التقدم إلى مرحلة الاستعداد التجاري. ويتعين على الحكومات، وكذلك القطاع الخاص، المشاركة على مستويات عديدة لدعم مبادرات تغير المناخ.