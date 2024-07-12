الكوارث تكبد الاقتصاد الصيني خسائر بـ 12.8 مليار دولار في 6 أشهر

قالت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، إن الكوارث الطبيعية في البلاد تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 93.16 مليار يوان (12.83 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتشير البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة إدارة الطوارئ إلى أن هذه هي أكبر خسارة مرتبطة بالكوارث في النصف الأول من أي عام منذ 2019، إذ عانت البلاد من فيضانات وجفاف ودرجات حرارة متطرفة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وشهدت الصين نوبات برد وثلوجا كثيفة في وقت سابق من العام الجاري وزلزالا بقوة 7.1 درجة في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد وانهيارات أرضية في مناطق بالجنوب الغربي وفيضانات على النهر الأصفر وفي مقاطعات جنوبية هذا العام.

وأثرت الكوارث الطبيعية على ما لا يقل عن 32.38 مليون شخص خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى حزيران / يونيو وأدت إلى فقد أو وفاة 322 شخصا.

وتعرض نحو 856 ألفا لعمليات إجلاء طارئة ودُمر 23 ألف منزل، فيما تأثرت محاصيل على مساحة نحو 3.17 مليون هكتار.

وكان التأثير على الاقتصاد أشد وطأة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما سجلت البلاد خسائر بلغت 38.23 مليار يوان وبلغ عدد المفقودين أو المتوفين 95 شخصا.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، أفاد تقرير الوزارة بتأثر نحو 48.76 مليون بسبب الكوارث الطبيعية.

وخلص إحصاء أجرته رويترز إلى أن الأموال المخصصة لإدارة الكوارث بلغت 4.17 مليار يوان منذ بداية العام الجاري، مع تخصيص 546 مليون يوان الشهر الماضي للإنتاج الزراعي والإغاثة من الكوارث.