السفارة الفرنسية تطلق خدمة الحضور بدون موعد لتأشيرة السعوديين مجانًا

أعلنت السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة جديدة لتسهيل الحصول على التأشيرة للمواطنين السعوديين.

حيث يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز الفيزا في الرياض والدمام دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق.

وبدءًا من اليوم، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز الفيزا في الرياض والدمام، حيث يمكنهم إكمال إجراءات الحصول على التأشيرة دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق، تأتي هذه الخدمة الجديدة كجزء من التعاون المتبادل بين البلدين لتيسير سفر المواطنين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وكانت السفارة أعلنت قبل أيام، عبر حسابها الرسمي أن المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية يمكنهم الآن الحصول على تأشيرة “شنغن” صالحة لمدة خمس سنوات.

يأتي عقب قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني الخليج، وبعد دخوله حيز التنفيذ في 23 أبريل الماضي، حيث تصبح مدة صلاحية التأشيرة خمس سنوات وستستفيد منها جميع المواطنين السعوديين، بغض النظر عن ما إذا كانوا يتقدمون لأول مرة للحصول على التأشيرة أو قد حصلوا عليها من قبل، دون النظر إلى صلاحية التأشيرة السابقة.