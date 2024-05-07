فريق التحرير by فريق التحرير

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السفارة الفرنسية تطلق خدمة الحضور بدون موعد لتأشيرة السعوديين مجانًا

يتسنى الآن للسعوديين في المملكة الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز “فيزا” في الرياض والدمام، دون الحاجة إلى تحديد موعد مُسبق.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة جديدة لتسهيل الحصول على التأشيرة للمواطنين السعوديين.

حيث يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز الفيزا في الرياض والدمام دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق.

وبدءًا من اليوم، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز الفيزا في الرياض والدمام، حيث يمكنهم إكمال إجراءات الحصول على التأشيرة دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق، تأتي هذه الخدمة الجديدة كجزء من التعاون المتبادل بين البلدين لتيسير سفر المواطنين وتعزيز العلاقات الثنائية.

الاتحاد الأوروبي: منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني الخليج

وكانت السفارة أعلنت قبل أيام، عبر حسابها الرسمي أن المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية يمكنهم الآن الحصول على تأشيرة “شنغن” صالحة لمدة خمس سنوات.

يأتي عقب قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني الخليج، وبعد دخوله حيز التنفيذ في 23 أبريل الماضي، حيث تصبح مدة صلاحية التأشيرة خمس سنوات وستستفيد منها جميع المواطنين السعوديين، بغض النظر عن ما إذا كانوا يتقدمون لأول مرة للحصول على التأشيرة أو قد حصلوا عليها من قبل، دون النظر إلى صلاحية التأشيرة السابقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...