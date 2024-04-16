كم يبلغ عمر الضرائب؟.. أقدم مما تعتقد ومنها “اللحية”

الضرائب، أو مأموري الضرائب، ليس اختراعا حديثا كما يعتقد البعض، لكنها فرضت مع بداية الحضارات القديمة، وتأسيس الدول،.. فعلى مدار قرون مضت، كانت الدول تجمع الضرائب بعدة طرق لتمويل خدمات مثل دفن الموتى، وبناء المشروعات الكبرى، مثل الأهرامات، ومشروع استخراج الأمونيا من البول الذي تبنته الإمبراطورية الرومانية، لكن أول نظام ضريبي منظم في العالم بدأ على يد قدماء المصريين، بحسب تقرير ناشيونال جيوجرافيك.

شمسو حور

قام القدماء المصريون، بتنفيذ نظام يقوم على مسح الأراضي، وفرض الضرائب على ممتلكات المواطنين.

كان الحكام يتجوَّلون في البلاد برفقة مرافقيهم لتقييم ممتلكات الناس، والتي كانت تتنوع بين شراب الشعير، والمحاصيل، والخزف، والمواشي، والزيت، ثم يتم فرض الضرائب عليها.

وأصبح هذا تقليدا سنويا عرف باسم شمسو حور، أو أتباع حورس.

كما أن هناك وسيلة أخرى استخدمها قدماء المصريين، لحساب الضرائب هي مقياس النيل، الذي يمكن زيارته اليوم في جزيرة الروضة بالمنيل.

ويحسب مقياس النيل، مستوى الفيضان السنوي في نهر النيل، ووفرة المياه تعني حصادا أكبر، وبالتالي ضرائب أعلى، والعكس صحيح.

الضرائب سبقت النقود

كان ملوك بلاد ما بين النهرين يفرضون ضريبة على دفن الموتى في القبور، تتضمن 7 براميل من شراب الشعير، و420 رغيف خبز ومكيالين من الشعير، وثوبا من الصوف، وجديا، وسريرا، وهي ضريبة الجثة الواحدة على الأرجح، حسبما ينقل التقرير عن أستاذة التاريخ في جامعة أوكلاهوما تونيا شارلاخ .

مسابقة للإعفاء مدى الحياة

نفذت الهند نظامًا للإعفاء الضريبي مدى الحياة للأفراد الذين يستطيعون حل مشاكل الحكومة.. ففي فترة حكم الإمبراطورية الماورية، عقدت الحكومة مسابقة سنوية لاستقبال الأفكار التي يمكن أن تحل مشكلاتها، مع منح الفائز إعفاء ضريبيا مدى الحياة.

ورغم أن الفكرة كانت جذابة لكنها لم تنجح، فالنظام لم يكن النظام فعالا “لعدم وجود حافز على حل أكثر من مشكلة واحدة”، طبقا لشارلاخ.

رائحة المال ليست كريهة

في روما القديمة، كانت الأمونيا سلعة ثمينة تستخرج من بول الإنسان، وتستخدم كسماد للمحاصيل، وفي دباغة الجلود، وحتى تبييض الأسنان. ومثلها مثل كل السلع القيمة، قرر الإمبراطور الروماني فسبازيان فرض الضرائب عليها.

وعندما اعترض بعض أثرياء القوم (وعلى رأسهم ابن الإمبراطور تيتوس) على دفع الضريبة بحجة أنها مثيرة للاشمئزاز، أجاب فسبازيان بمقولته الشهيرة: “رائحة المال ليست كريهة”.

كما امتازت حضارة “الأزتك” بالمكسيك، بقوة مالية كبيرة بسبب نظامها الضريبي المعقد وسجلاتها الدقيقة.

وتوضح وثيقة ماتريكولا دي تريبوتوس التي عثر عليها في المكسيك صورة لتلك السجلات الضريبية، التي تشمل أسماء دافعي الضرائب، ومقدار ما دفعوه.

ضريبة اللحية

في القرن السادس عشر، تبنى قيصر روسيا بطرس الأكبر فكرة مفادها أن الحداثة ترتبط بالشعر القصير، والنظيف.

وفي محاولة لدفع بلاده إلى مواكبة الغرب، قرر فرض ضريبة على المواطنين الذين يختارون إطلاق لحاهم. وللإمعان في الضغط عليهم، أرغم القيصر دافعي الضريبة على حمل شارة تدل على أنهم دفعوا نقودا مقابل إطلاق لحاهم.