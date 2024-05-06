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انكماش الصادرات الخليجية إلى الصين خلال الربع الأول من 2024

انخفضت الصادرات الخليجية إلى الصين خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 10.85% إلى 40.049 مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
انكماش الصادرات الخليجية إلى الصين خلال الربع الأول من 2024
انكماش الصادرات الخليجية إلى الصين خلال الربع الأول من 2024

كشفت بيانات صينية رسمية، الإثنين، انكماش صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الصين بنسبة وصلت إلى 10.85% بقيمة 40.049 مليار دولار وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 44.928 مليار دولار في نفس الفترة من 2023.

التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج

انكماش الصادرات الخليجية إلى الصين خلال الربع الأول من 2024

في المقابل ارتفعت واردات دول الخليج من الصين بقيمة وصلت نحو 31.084 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 12.46% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كان الارتفاع يقدر فقط بـ 27.64 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية لجهات تابعة للحكومة الصينية.

وسجل التبادل التجاري بين الجانبين فائضا لصالح دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 8.965 مليار دولار، مقابل فائض وصل لقيمة 17.288 دولار خلال العام الماضي.

السعودية الأولى في الصادرات للصين

انكماش الصادرات الخليجية إلى الصين خلال الربع الأول من 2024

وعلى مستوى الدول، فقد استحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 35% من إجمالي الصادرات، حيث بلغت صادراتها في الربع الأول من عام 2024 نحو 14.37 مليار دولار، انخفاضاً من 16.76 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، أي بانخفاض قدره 14%.

فيما بلغت واردات السعودية من الصين خلال الربع الأول من 2024، نحو 11.7 مليار دولار، مقارنة بـ 10.61 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

الإمارات الثانية بين دول الخليج

وفي المركز الثاني، شهدت الإمارات انخفاضاً في صادراتها للصين إلى نحو 9.58 مليار دولار مقارنة بنحو 9.636 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 0.6%.

فيما بلغت واردات الإمارات للصين 15.61 مليار دولار، مقارنة بـ 13.46 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ترتيب صادرات سلطنة عمان وقطر والبحرين للصين

انكماش الصادرات الخليجية إلى الصين خلال الربع الأول من 2024

واحتلت سلطنة عمان المركز الثالث من حيث قيمة الصادرات للصين في الربع الأول من 2024، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 7.78 مليار دولار مقارنة بـ 7.88 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 1.23%.

فيما بلغت واردات السلطنة من الصين نحو 1.34 مليار دولار، مرتفعة من 973.68 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وحصلت دولة قطر على المركز الرابع، حيث بلغ إجمالي الصادرات للصين في الربع الأول من 2024، نحو 5.75 مليار دولار مقارنة بـ 4.85 مليار دولار في 2023، بنسبة زيادة 18.5%.

فيما بلغت واردات قطر، للصين، نحو 1.057 مليار دولار مقارنة مع 815.79 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

واحتلت البحرين المركز الأخير في الصادرات للصين، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 77% إلى 18.5 مليون دولار مقارنة بـ 80.54 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

فيما بلغت واردات البحرين، للصين نحو 303.1 مليون دولار مقابل 457.76 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...