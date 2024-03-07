السويد تنضم رسمياً إلى الناتو

أكملت السويد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتصبح الدولة العضو الثاني والثلاثين في التحالف.

جاء انضمام السويد بعد عامين تقريباً من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى تقديمها طلب العضوية إلى جانب فنلندا.

سلّم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وثيقة انضمام بلاده إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في وزارة الخارجية الأميركية.

من المتوقع أن يُرفع علم السويد فوق مقر الناتو في بروكسل يوم الإثنين 13 آذار/مارس 2024.

تأخر انضمام السويد 11 شهراً عن فنلندا، على الرغم من تقديمهما طلب العضوية معاً، بسبب اعتراضات كل من تركيا والمجر.

صادقت تركيا على طلب الانضمام في كانون الثاني/يناير 2024 بعد التوصل إلى اتفاق لشراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة، بينما وافق البرلمان المجري على الانضمام في 26 شباط/فبراير 2024.

قالت إيبا بوش، نائبة رئيس الوزراء السويدي، إن انضمام بلادها إلى الناتو “يبدأ فصلاً جديداً في تاريخ مملكة السويد”.

وأضافت: “الآن سوف نبني الأمن والسلام والحرية مع الآخرين. إن عضوية الناتو تعزز حماية قيمنا الديمقراطية وأسلوب حياتنا”.

يعزز انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف موقف الناتو في بحر البلطيق ويساعده على الدفاع بشكل أفضل عن دول البلطيق.

وتُعد السويد عضواً ذا قيمة مضافة للحلف، حيث تمتلك جيشاً قوياً وتكنولوجيا متقدمة.

ومع ذلك، تنضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي في وقت يتصارع فيه الحلف مع تزايد عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي.