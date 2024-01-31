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الكشف عن موعد الإجراءات الجديدة لإعفاء السعوديين من التأشيرة البريطانية

تحسينات في نظام التأشيرة البريطانية للسعوديين: السفر أصبح أسهل وأكثر مرونة، من بينها تخفيض رسوم التأشيرة الجديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير


أعلن المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، اليوم، عن تطويرات كبيرة في نظام التأشيرة البريطانية للمواطنين السعوديين، خلال استقباله لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اللورد طارق أحمد.

في خطوة تعتبر فريدة من نوعها، تم استبدال نظام “تأشيرة EVW” بتأشيرة إلكترونية جديدة باسم “تأشيرة ETA”. هذه الخطوة الهامة تأتي بهدف تسهيل عملية السفر للمواطنين السعوديين وتوفير تجربة أفضل أثناء زيارتهم للمملكة المتحدة.

تتميز تأشيرة ETA بفترة صلاحية تصل إلى سنتين، مع إمكانية الدخول المتعدد خلال هذه الفترة، مما يمنح المواطنين السعوديين مزيدًا من المرونة في تنظيم رحلاتهم وزياراتهم الشخصية أو العملية.

وأكد الطرفان على أن رسوم التأشيرة الجديدة ستكون رمزية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من 22 فبراير 2024، مع بدء استقبال طلبات التأشيرة ابتداءً من 1 فبراير 2024.

كما تسمح للمواطن السعودي لمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر، كما أن نظام التأشيرة السابقة لازال متاح والخيار للمواطن السعودي بين نظام التأشيرات المتاحة.

تعتبر هذه الخطوة نتاجًا للتعاون الثنائي بين السعودية وبريطانيا، وتعزز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين. يأتي هذا الإعلان في سياق توجيه الاهتمام لتسهيل وتحسين تجربة السفر للمواطنين وتعزيز التفاعل الإيجابي بين البلدين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...