يترقب السعوديون يوم غدا الثلاثاء النتائج النهائية لتنافس الدول الثلاث على استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030، و تتصدر المملكة قائمة المنافسين.

السعودية دخلت بقوة وسط حشد عالمي عالي المستوى ووفود رفيعة شاركت في استقطاب وجذب الانتباه نحو الرياض العاصمة وإمكانياتها التي تشهد منذ عام 2017 تسارعا هائلا نحو التقدم ومنافسة أفضل الدول.

المملكة تصدرت المنافسين حتى هذه اللحظة، والسعوديون بانتظار النتائج النهائية غدا الثلاثاء للمدينة الفائزة لاستضافة إكسبو العالمي 2030، و جاءت إيطاليا بروما ثانيا، يليها كوريا الجنوبية بمدينة “بوزان”.

تقول قواعد المكتب الدولي للمعارض، إنه حال وجود أكثر من مرشحين لاستضافة إكسبو 2030، يجب على المرشح جمع ثلثي الأصوات لضمان الفوز بالاستضافة.

الاختيار سيعتمد على تصويت 180 دولة عضو إلكتروني، حيث تحقق كل دولة حق التصويت مرة واحدة. سيتاح لكل دولة الاطلاع على مشروع البلد المتنافس لاستضافة إكسبو 2030 ودوافع اختيارها.



ترشيح المملكة هو بحد ذاتها خطوة تؤكد على قيادتها الدولية، وأرفق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رسالة تضمنت التزام المملكة بترشيح الرياض لاستضافة المعرض.



بذلت السعودية جهودًا كبيرة لتقديم تجربة استثنائية للمعرض الدولي، وتخطط لاستضافته لمدة 6 أشهر من أكتوبر 2030 إلى مارس 2031، وتكلفة الاستضافة تقدر بنحو 7.2 مليار دولار.

يومٌ واحدٌ يفصلنا عن التصويت النهائي للمدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية 173 التابعة لـ @bieparis، بحضور مندوبي الدول الأعضاء لدى المكتب في باريس الذي سيعقد يوم غد 28 نوفمبر.



كل التوفيق لعاصمة مملكتنا الحبيبة. ??#الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/vA9xngK1Z4 — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) November 27, 2023