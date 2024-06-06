السعودية و عُمان تعلنان رؤية هلال ذي الحجة بتوقيت مختلف

أعلنت المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر ذي الحجة، مما يعني أن يوم غدا الجمعة سيكون أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري، وبذلك يكون يوم عرفة هو يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس، ووفقًا للإعلان الرسمي، تم تثبيت رؤية الهلال، ليكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، وتحديد الأيام نسك الحج على هذا الأساس.

في المقابل، أعلنت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة في سلطنة عمان، مساء اليوم الخميس، عدم ثبوت رؤية الهلال. ونتيجة لذلك، سيكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون السبت 8 يونيو 2024 غرة شهر ذي الحجة للعام الهدري الحالي.

وبذلك ستحتفل سلطنة عمان بيوم عرفة يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين 17 يونيو 2024.

كلا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قد اتبعتا إجراءات مختلفة في تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، مما أدى إلى اختلاف في بداية شهر ذي الحجة وأيام الاحتفال بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، إلا أنه لا يؤدي إلى الاختلاف في قدسية أيام الحج لدى البلدين.