على رأسها الطاقة والتعدين والطيران.. السعودية والبرازيل يبحثان الشراكة في 6 قطاعات

في الوقت الذي تعتبر فيه دولة البرازيل، شريكا تجاريا هاما للمملكة العربية السعودية، فإن اتحاد الغرف السعودية نظم فعاليات ملتقى الأعمال السعودي البرازيلي، بالتعاون مع مجموعة الأعمال البرازيلية “الليد”.

وشارك في الملتقى أكثر من 150 شركة من السعودية والبرازيل، بالإضافة إلى العديد من الشركات من الجانبين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويبلغ حجم تبادل تجاري بين السعودية والبرازيل إلى نحو 8 مليارات دولار، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي قالت إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنحو 44% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وخلال عام 2022، سجلت صادرات السعودية إلى البرازيل نحو 4.46 مليار دولار، فيما بلغت واردات المملكة من البرازيل نحو 3.63 مليار دولار.

ملتقى الأعمال السعودي البرازيلي

ويعد ملتقى الأعمال السعودي البرازيلي، أولي الفعاليات التي تنظمها مجموعة “الليد” البرازيلية، عقب افتتاح مكتبها بالرياض مؤخرا.

وقال بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية، إن هذا الملتقى يعكس الرغبة المشتركة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والبرازيل.

وقال فيصل غلام سفير السعودية في البرازيل، إن العلاقات الممتدة بين البلدين في كافة المجالات لنحو 55 عاماً هي علاقات متميزة.

وأكد السفير السعودي، أن البرازيل تعتبر شريكا تجاريا هاما لبلاده، خاصة أن حجم تبادل تجاري بين البلدين وصل لأكثر من 8 مليارات دولار.

وأشاد “غلام” بالنتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الرئيس البرازيلي للسعودية ومن أهمها إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين.

أما لويز فرناندو، رئيس مجلس إدارة مجموعة الليد البرازيلية، أشار إلى التطورات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، التي توفر للمستثمرين فرص استثمارية هائلة بالسوق السعودية.

في حين قال مشعل بن حثلين، رئيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي، إن إنشاء مجلس التنسيق بين البلدين سيحقق نقلة ضخمة في العلاقات الثنائية بين السعودية والبرازيل، للوصول إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي، إلى أن المجلس سيدفع الشراكة ويعمل على تذليل التحديات وتسهيل التأشيرات لمجتمعي الأعمال.

وأضاف أنه بينما تعتبر السعودية مركزا دوليا للأعمال، فإن البرازيل تعتبر قاعدة صناعية وقوة اقتصادية نامية.

وخلال 6 جلسات عمل سلط ملتقى الأعمال السعودي البرازيلي الضوء على فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، في قطاعات متعددة على رأسها الطيران، والطاقة والخدمات اللوجستية، والتعدين، والزراعة والأمن الغذائي، والعقارات، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.