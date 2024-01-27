السعودية تتبنى رسم خارطة الطريق لمستقبل المياه في العالم

قدمت المملكة العربية السعودية رسميًا طلبًا لاستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه في عام 2027، وذلك في إطار التفاعل مع قضايا المياه على الساحة الدولية.



المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظم من قبل المجلس العالمي للمياه، يُعتبر الأضخم في مجال إدارة المياه حيث يجمع بين الحكومات والمنظمات والمتخصصين لتبادل الخبرات وفتح أفق التعاون لتطوير القطاع وضمان استدامته. يتيح المنتدى منصة للدول لطرح أفضل الممارسات وتقديم حلول للتحديات المائية على مستوى العالم.





تقدمت السعودية بطلب استضافة المنتدى على الرغم من التحديات التي تواجهها في مجال موارد المياه. وفي تصريحات رسمية، أكدت المملكة التزامها الكامل بضمان استدامة المياه وتحسين إدارتها، مؤكدة على قدرتها على التصدي لهذه التحديات بفضل بنيتها التحتية المتقدمة والتشريعات الفعّالة التي تُنظم قطاع المياه.



إستراتيجية الوطنية للمياه: الخريطة الطريق نحو المستقبل



تعتبر الإستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة المرشد الرئيسي الذي يوجه جهود تحسين إدارة المياه. تتضمن هذه الإستراتيجية أطرًا مؤسسية وهيكلية شاملة، وتقديم آليات تمكين وإعداد خطط تنفيذية فعّالة.



نظام المياه الجديد: مشاركة القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية



يعزز النظام الجديد للمياه مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المائية، مع التركيز على تحقيق هدف توفير مياه نظيفة وآمنة للجميع بما يتناسب مع المعايير الدولية. يهدف النظام أيضًا إلى ضمان توفير إمدادات المياه لجميع القطاعات التنموية، بما في ذلك القطاع الزراعي، بهدف تحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي.





باختيار المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027، تُبرز قوة التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه. يتوقع أن يكون هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على التطورات والإنجازات في قطاع المياه وتحفيز التعاون العالمي لتحقيق أهداف مستدامة في هذا الميدان الحيوي.



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