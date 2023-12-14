اختار صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ابتداء من العام المقبل 2024 حتى 2027، والتي تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي.

وتعمل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.

و أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم ، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة لمدة 4 أعوام للجنة التي باتت منصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.



وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027م يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالمياً وإقليمياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي.



يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تضم 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي.



وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادةً تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.



يعكس اختيار #المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ثقة المجتمع الدولي في مكانتها إقليمياً ودولياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل متعدد الأطراف. وأشكر الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو @NadiaCalvino على… https://t.co/A2Ffus1Avt — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) December 13, 2023