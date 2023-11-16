المرأة السعودية تقفز للمرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً

صنفت المملكة بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، بعد أن سجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي.

ولقد شكلت المرأة السعودية في العام الماضي (41%) من أصحاب المناصب العُليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، كما أنه في العام ذاته؛ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى (35.6٪).

وقالت مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتورة حنان الأحمدي، أمام المنتدى العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية بتنظيم من البرلمان الايسلندي وبالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية الدولية، بأن المملكة حققت قفزات هائلة في مجال تمكين المرأة انعكست على موقعها في مختلف المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ولعل أبرزها ما ورد في تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي عام 2020.

وأضافت، حققت المملكة قفزات هائلة في مجال تمكين المرأة انعكست على موقعها في مختلف المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ولعل أبرزها ما ورد في تقرير المرأة والأعمال والقانون، حيث سجلت المملكة (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، وهي قفزة نوعيةعلى أساسها صنّفت المملكة بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.

و أشارت الدكتورة الأحمدي، إلى “مبادرة تمكين المرأة” التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة للعام 2023م، بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتوفير الموارد اللازمة لدعم برامج تمكين المرأة في مختلف الأجهزة الحكومية.

معالي مساعد رئيس #مجلس_الشورى في كلمة أمام المنتدى العالمي السادس للقيادات النسائية والمنعقد في جمهورية آيسلندا : حققت المملكة العربية السعودية قفزات كبرى في مجال تمكين المرأة السعودية كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها. pic.twitter.com/Iu50B1f0EE — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 15, 2023