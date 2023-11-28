تحقق الحلم السعودي بعد أن حسمت “الرياض” النتيجة بأعلى عدد من الأصوات بـ119 دولة، لتستمر صدارة المملكة من الجولة الأولى.

حيث أعلن فوز المملكة العربية السعودية في نتائج التصويت على الدولة المستضيفة لـ”إكسبو 2030″ العالمي، الذي جرى في العاصمة الفرنسية باريس، ورفع اسم الرياض من قبل المكتب العالمي للمعارض من بين المدن الثلاث المتنافسة وهي: الرياض، وروما، وبوسان.

نالت السعودية الفوز بعد أن منحت 119 صوتا في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ180 بالمكتب الدولي للمعارض، بينما كانت الأقل بالأصوات “روما” بـ17 دولة، في حين صوت لـ”بورسان” بـ29دولة .

وكان الوفد السعودية قدم اليوم عرض “الرياض” ضمن الدول المرشحة التي تقدمت هي الآخرى بعروضها، وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئيس الوفد، خلال كلمته في أعمال الجمعية العامة للمكتب، أن ملف المملكة نال ثقة 130 دولة أعلنت تأييدها لاستضافة الرياض للمعرض الدولي الكبير.

فيما تحدثت غيداء الشبل من فريق المملكة إكسبو 2030 عن تركيزهم على الإلهام واستغلال تلك الفرصة الكبيرة، مؤكدة التزام الرياض بوضع الأولويات لصالح العالم في إكسبو، مساعدته على أن ينشئ مكاناً يلتقي فيه الجميع يركز على الطموحات والأولويات.

من جهتها قالت المندوبة الدائمة للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وعضو الوفد السعودي المشارك بأعمال الجمعية، الأميرة هيفاء آل مقرن، أن “إكسبو 2030” سيمثل فرصة لخلق الحلول التي ستعمل بشكل رئيسي على تطوير البشرية، مشيرة إلى أنه سيشهد القيام بإجراءات عملية ملموسة؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستتم استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031.

وسيقام المعرض على مساحة أكثر من 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي – الجاري تطويره حالياً – ما يسّهل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة قطار الرياض التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، وتتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

يذكر أن نجاح السعودية في استضافة “إكسبو 2030” يتزامن مع عام تحقيق الرؤية 2030، وتحول المملكة إلى أعظم قصة نجاحا في القرن الـ 21، حسب ما أشار إليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في لقائه الأخير.

السعودية عملت على مدى3 أعوام من أجل الفوز من خلال مضاعفة الجهود وحشد الدعم الدولي لملف إكسبو الرياض 2030، لتنال اليوم الفوز رسميا خلال الجولة الأولى في المنافسة العالمية بـ«قصر المؤتمرات» في باريس.

رسميًّا: المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض وجهة العالم في معرض إكسبو 2030 ??#الرياض_اختيار_العالم#الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/YvxBapZHCR — Riyadh Expo 2030 الرياض إكسبو (@Riyadh_Expo2030) November 28, 2023