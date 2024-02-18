“خصائص فريدة” أنقذت اقتصاد أمريكا من الركود.. ماذا يميزه عن باقي الكبار؟

بينما تتعثر بعض أكبر الاقتصادات في العالم في حالة من الركود، تستمر الولايات المتحدة في المضي قدما، لتثبت أن أكبر اقتصاد في العالم عصي على السقوط في مستنقع الركود.

تعرضت اليابان والمملكة المتحدة إلى تباطؤ النمو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يحدث، وهو تعريف مناسب للركود.

وفي الولايات المتحدة، تقدم الاقتصاد قدما في الربع الأخير من العام الماضي محققا نموا للربع السادس على التوالي.

تخطى الاقتصاد الأمريكي العديد من التوقعات التي ظهرت في العام الماضي أن الركود بدا حتميا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تهدف إلى إبطاء الاقتصاد والتضخم.

يرجع الفضل في الانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي للأسر، التي واصلت الإنفاق بمعدل قوي على الرغم من التحديات العديدة.

ويشكل إنفاقهم غالبية الاقتصاد الأمريكي. وساعد التحفيز الحكومي الأسر على تجاوز المراحل الأولى من الجائحة وقفزة في التضخم، والآن تساعدهم زيادات الأجور على اللحاق بالأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجون إليها.

أظهر تقرير أن عددا أقل من العمال الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وهي أحدث إشارة إلى وجود سوق عمل قوي بشكل ملحوظ، على الرغم من أن سلسلة من إعلانات تسريح العمال قد جذبت الاهتمام مؤخرا.

وبطبيعة الحال، لا تزال المخاطر تلوح في الأفق، ويقول الاقتصاديون إنه لا يمكن استبعاد الركود، ومن الممكن أن يتسارع التضخم من جديد.

وقد تؤدي المخاوف بشأن الاقتراض الكبير من جانب الحكومة الأمريكية إلى اضطراب الأسواق المالية، مما يؤدي في النهاية إلى تقديم قروض لشراء السيارات وأشياء أخرى أكثر تكلفة. كما الخسائر المتزايدة المرتبطة بالعقارات التجارية يمكن أن تعني ألما كبيرا للنظام المالي.

ولكن في الوقت الحالي، لا تزال التوقعات تبدو أفضل بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى. فالمزاج العام في وول ستريت إيجابي للغاية لدرجة أن المقياس الرئيسي لسوق الأسهم الأمريكية، مؤشر ستاندرد أند بورز 500، تجاوز مستوى 5000 نقطة الأسبوع الماضي للمرة الأولى.

عندما قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 قبل أسبوعين، أشار إلى مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأمريكي كسبب رئيسي.

يقول المحللون إن العديد من الخصائص الفريدة للاقتصاد الأمريكي تحميه من عواصف الركود، فقد قدمت الحكومة الأمريكية حوالي 5 تريليونات دولار من المساعدات لمواجهة الجائحة في الفترة 2020-2021، وهو أكثر بكثير من نظيراتها في الخارج، مما ترك معظم الأسر في وضع مالي أفضل بكثير ودعم الإنفاق الاستهلاكي حتى عام 2023.

كما دعمت إدارة الرئيس جو بايدن المزيد من بناء المصانع والبنية التحتية من خلال تشريعات إضافية تم إقرارها في عامي 2021 و2022 والتي كان لا يزال لها تأثير في العام الماضي. وكان حوالي ربع النمو القوي للاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في عام 2023 يتكون من الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، يتهم المنتقدون الجمهوريون بأن الإنفاق الموسع ساهم في ارتفاع التضخم.

وكان الأمريكيون يتمتعون بحماية أفضل من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بنظرائهم في المملكة المتحدة، لأن أغلب أصحاب المساكن في الولايات المتحدة الذين لديهم قروض عقارية يتمتعون بأسعار فائدة ثابتة طويلة الأمد لمدة 30 عاما.

ونتيجة لذلك، فإن الزيادات السريعة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين والتي رفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري من حوالي 3% إلى حوالي 6.7% لم يكن لها تأثير يذكر على العديد من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة.

ومع ذلك فإن نظرائهم البريطانيين يحملون قروضا عقارية يجب تجديدها كل عامين إلى 5 أعوام. لقد عانوا من ارتفاع معدلات الرهن العقاري بسرعة حيث قام بنك إنجلترا برفع تكاليف الاقتراض لمكافحة التضخم.

ومن المزايا الأخرى للولايات المتحدة أنها شهدت طفرة في الهجرة في السنوات الأخيرة، مما سهّل على الشركات ملء الوظائف، وربما توسيع عملياتها، وأدى إلى حصول المزيد من الأشخاص على أجور ومن ثم إنفاق تلك الأرباح.

وعلى النقيض من ذلك، تعاني اليابان من الشيخوخة السكانية السريعة، وقد شهدت انكماش عدد سكانها لسنوات، لأنها أقل انفتاحا على العمالة الأجنبية. ويمكن أن يكون انخفاض عدد السكان بمثابة عائق قوي أمام النمو الاقتصادي.

وفي أوروبا، تبدو معنويات المستهلكين ضعيفة بين المستهلكين الذين ما زالوا يشعرون بآثار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحتى الصين، التي ينمو اقتصادها بسرعة أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة، تتعرض لضغوط شديدة. وكانت أسواق الأسهم فيها من بين أسوأ الأسواق في العالم في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء والمشكلات في قطاع العقارات.

ويواجه الاقتصاد الأمريكي تحدياته الخاصة، ومن المتوقع أن يتباطأ نموها هذا العام، حيث إن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تشق طريقها بالكامل عبر النظام.

وربما يكون التقرير الصادر يوم الخميس قد أعطى إشارة إلى ذلك، تراجعت مبيعات تجار التجزئة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني أكثر مما توقعه الاقتصاديون في ديسمبر/كانون الأول.

وربما تضعف بعض ركائز دعم الإنفاق الاستهلاكي. فقد استؤنفت سداد القروض الطلابية، وأنفق المستهلكون إلى حد كبير أموال التحفيز الخاصة بالجائحة، وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان.

ولعل الأمر الأكثر إحباطا هو حقيقة أن أسعار الأشياء في السوق لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء. ويعني انخفاض التضخم أن الأسعار سترتفع بسرعة أقل من هنا، وليس أنها تتراجع إلى ما كانت عليه من قبل.

ويظل التعامل مع التضخم هو الشغل الشاغل للمستهلكين في الولايات المتحدة، باستثناء أولئك الذين يكسبون أكثر من 150 ألف دولار، وفقا لدراسة حديثة أجراها بنك مورجان ستانلي.