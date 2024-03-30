“مُلكم النساء” يُثير الرعب في نيويورك.. هويته تُفاجئ الجميع

أثارت قصص مروعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض نساء وفتيات للضرب والاعتداء من قبل رجل مجهول في مدينة نيويورك، قلقًا كبيرًا.

ففي حادثة مثيرة، روت الممثلة الكوميدية والكاتبة سارة هارفارد عبر حسابها على تويتر، تعرضها لهجومٍ مُفاجئ من قبل رجلٍ مجهولٍ أثناء عودتها إلى منزلها في إحدى الليالي.

ووفقًا لصحيفة “الغارديان”، فقد أوضحت هارفارد أن الرجل لكمها في مؤخرة رأسها، ثم لاذ بالفرار، تاركًا إياها مصدومةً.

ولم تكن هارفارد الضحية الوحيدة، حيث نشرت هالي كيت، وهي مؤثرة على تطبيق “تيك توك” لديها أكثر من مليون متابع، مقطع فيديو في أحد شوارع نيويورك، كاشفة عن كدمة على جبهتها.

وقالت كيت في الفيديو، أنها كانت تسير في الشارع عندما اقترب منها رجلٌ بشكلٍ مفاجئ، ثم لكمها في وجهها، مُسبباً لها ألمًا شديدًا.

كما روت تيك توكر أخرى تدعى ميكايلا تونيناتو، وهي طالبة في مدرسة بارسونز للتصميم، في فيديو أنها تعرضت للضرب على وجهها عند مغادرتها منزلها.

وأثارت هذه القصص ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تيك توك، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور لنساء وفتيات تعرضن للاعتداء بنفس الطريقة، مما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كان ذلك من عمل شخص واحد أو أكثر.

وبعد يوم واحد من انتشار فيديوهات الاعتداء على النساء في نيويورك، أعلنت شرطة المدينة أنها ألقت القبض على رجل يُشتبه في صلته بالاعتداء.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فقد تبين أن المهاجم المزعوم هو “سكيبوكي ستورا” البالغ من العمر 40 عامًا، والذي كان قد ترشح لعضوية مجلس المدينة العام الماضي دون جدوى.

ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت تشتبه في أن “ستورا” ارتكب هجمات أخرى مماثلة، بينما أشار بعض الضحايا على منصة “تيك توك” إلى أن المهاجم في الفيديو لا يشبه “ستورا” بشكل كبير، مما دفعهم للاعتقاد بوجود جناة آخرين.

ويُدعي “ستورا” على حسابه على موقع “إنستغرام” أنه حفيد “ماركوس غارفي” أحد القوميين السود البارزين خلال أوائل القرن العشرين، كما ينشر بشكل متكرر فيديوهات يظهر فيها وهو يصرخ على رجال الشرطة.