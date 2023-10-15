الدول منخفضة الدخل… الإمارات تخصص 200 مليون دولار

رصدت الإمارات العربية المتحدة مبلغ 200 مليون دولار لتمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، من أجل دعم الدول منخفضة الدخل، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في المغرب.

جاء الموقف الإماراتي ليتماهى مع سعي الدولة الدائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحد من الفقر والعمل على محاربته.

وقال محمد بن هادي وزير الشؤون المالية في الإمارات إن بلاده تحرص على تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي تتوافق معها حول التنمية المستدامة بكل السبل المتاحة، بما في ذلك التمويل.

وتستضيف المغرب اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) المنعقدة ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

فرصة تاريخية لدعم الدول منخفضة الدخل

وأكد محمد بن هادي الحسيني أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للمرة الأولى في إفريقيا بعد انقطاع دام 50 عاما بمكانة فرصة تاريخية لمناقشة قضايا التنمية بمشاركة 189 دولة.

وأشار وزير الشؤون المالية الإماراتي إلى أن بلاده تلتزم تجاه إفريقيا بتقديم المساعدات المتمثلة في الحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار في الدول منخفضة الدخل.

صدارة المانحين

ولفت الحسيني إلى أن الإمارات قدمت مساعدات خارجية غير مشروطة من تأسيسها عام 1971 لدعم النمو الاقتصادي في البلاد النامية وتوفير الخدمات الأساسية بها، لتتصدر قائمة المانحين في المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.

وأضاف بن هادي: “بدأ تاريخ المساعدات الإماراتية مع تأسيس دولتنا التي تشكل مركزا ماليا وتجاريا ولوجستيا حيويا للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها مرتبطا باقتصاد تلك الدول”.

الحد من الفقر

الصورة: اليونيسف/ نيكلاس هالين

يهدف الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وتسبب ضررا لشعوبها، حيث يعد الصندوق أداة رئيسة لدى صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر.

وتمنح حاليا الدول منخفضة الدخل قروضا صفرية دون فوائد من الصندوق الاستئماني، من أجل مواجهة أخطار ارتفاع التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد أخطار الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل الصندوق حول العالم 69 دولة، وهو الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يكثف الإقراض دون فائدة للدول الأكثر فقرا.