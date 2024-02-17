الأولى عربيا.. السعودية الـ 16 عالميا في قائمة أكبر الدول الدائنة لأمريكا

أضافت السعودية نحو 4 مليارات دولار إلى إجمالي ما تستحوذ عليه من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر ديسمبر 2023، ليصل إجمالي استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية إلى 131.9 مليار دولار وهو المستوى الأعلى منذ عام 2021 الذي بلغ 130 مليار دولار تقريبا.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات الحكومية الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد على أساس سنوي، بزيادة قدرها نحو 766 مليار دولار.

ووصلت استثمارات الأجانب إلى 8.056 تريليون دولار في ديسمبر 2023، بالمقارنة مع 7.290 تريليون خلال ديسمبر 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 248 مليار دولار، عند مقارنتها بـ 7.808 تريليون دولار في نوفمبر2023.

استثمارات أمنة

وتعتبر سندات الخزانة الأمريكية من الأصول الآمنة، خاصة في أوقات التي تعد من أوقات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، كما تساعد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي الأمريكي” في زيادة جاذبية سندات الخزانة الأمريكية للمستثمرين، بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة.

السعودية الأولى عربية والـ 16 عالميا في قائمة الدول الدائنة

وبهذا المستوى المرتفع من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، فإن السعودية تتصدر قائمة أكبر الدول العربية والخليجية الدائنة لأمريكا، والـ 16 عالميا، وكانت قيمة الاستثمارات السعودية من سندات أمريكية قد سجلت نحو 119.7 مليار دولار في شهر ديسمبر 2022.

الإمارات في المركز الثاني عربيا

أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد رفعت من إجمالي استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى نحو 63.98 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بالمقارنة مع نحو 58.5 مليار دولار في ديسمبر 2022.

الكويت في قائمة الدول الدائنة لأمريكا

وجاءت الكويت في المركز الثالث خليجيا في قائمة الدول الدائنة للولايات المتحدة، من خلال حيازتها لسندات وصلت قيمتها إلى نحو 46.32 مليار دولار في شهر ديسمبر 2023، بالمقارنة مع 48.52 مليار دولار، في ديسمبر 2022.

أكبر دائن لأمريكا

وبحسب البيانات الرسمية، فإن اليابان واصلت تصدرها قائمة أكبر دائن في العالم للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي حيازات المستثمرين اليابانيين من السندات الأمريكية خلال ديسمبر 2023 نحو 1.138 تريليون دولار، مرتفعة عن 1.075 تريليون دولار خلال ديسمبر 2022.

الصين الثاني عالميا

ووصلت حيازات مستثمري الصين، التي تعد ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، من السندات الأمريكية إلى 816.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023، بالمقارنة مع مستوى 876.1 خلال ديسمبر 2022.

بريطانيا ولوكسمبرج وكندا من أكبر الدول الدائنة لأمريكا

وفي الترتيب الثالث بالقائمة ذاتها جاءت المملكة المتحدة بحيازة بلغت قيمتها نحو 753.7 مليار دولار في ديسمبر 2023، بالمقارنة مع 639.5 مليار دولار، في شهر ديسمبر 2022.

أما لوكسمبورغ، فقد حلت في الترتيب الرابع بقائمة أكبر الدول الدائنة لأمريكا، حيث وصلت قيمة ما تمتلكه من سندات أمريكية إلى 370 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023، بالمقارنة مع 329.3 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2022.

القائمة تضم أيضا في الترتيب الخامس دولة كندا التي رفعت إجمالي ما تستحوذ عليه من سندات من 215.1 مليار دولار في ديسمبر 2022، إلى نحو 336.1 مليار دولار في ديسمبر 2023.